Bảo hiểm xã hội tỉnh trao 60 phần quà Tết tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng 11/2, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thăm, tặng quà 20 bệnh nhân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Đa khoa Việt Đức.

Hoạt động nằm trong chương trình “Mang quà Tết đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn” do Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức. Tại buổi trao quà, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thăm hỏi, động viên các bệnh nhân vượt qua bệnh tật, sớm hồi phục sức khỏe, trở về gia đình vui Xuân, đón Tết.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ trao quà Tết tặng các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trong dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình “Mang Tết ấm đến với bệnh nhân bảo hiểm y tế” được Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai tại 6 cơ sở khám, chữa bệnh; trao 60 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, năm 2025, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trao tặng 4.700 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá gần 2,5 tỷ đồng.

Ngọc Anh