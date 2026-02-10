Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn

{title}
{publish}
{head}
Nằm trong chuỗi hoạt động mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Xưởng sửa chữa xe tăng X32, trực thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Binh chủng Tăng thiết giáp đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn.
Theo đó, đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình cán bộ với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng. Đồng thời, Xưởng sửa chữa xe tăng X32 đã trao tặng 5 suất quà (mỗi suất trị giá hơn 1 triệu đồng) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 7, xã Tam Dương - địa phương kết nghĩa với đơn vị.
Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Xưởng đối với Nhân dân địa phương, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp bà con đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thêm đầm ấm, vui tươi.
Lãnh đạo Xưởng sửa chữa xe tăng X32 thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tám.
Lãnh đạo Xưởng sửa chữa xe tăng X32 thăm hỏi, tặng quà Tết cho một số hộ có hoàn cảnh khó khăn của thôn 7, xã Tam Dương.
Bên cạnh đó, nhằm tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Xưởng sửa chữa xe tăng X32 hiện đang nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tám, trú tại thôn 1, xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng, với mức phụng dưỡng 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Định kỳ vào các dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và Tết Nguyên đán hằng năm, đơn vị đều tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tiền phụng dưỡng tới Mẹ.
Thuý Hường
baophutho.vn Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ phối hợp trao quà Tết cho học sinh trường Giáo dục Chuyên biệt tỉnh Phú Thọ
baophutho.vn Giữa nhịp sản xuất hối hả cuối năm, Xuân Bính Ngọ 2026 đến sớm với hàng vạn công nhân lao động (CNLĐ) trong khu công nghiệp (KCN) khu vực Vĩnh...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/2, thời tiết trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, gây rét ở Bắc Bộ và làm gió Đông Bắc mạnh trên...
baophutho.vn Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phối hợp trao quà Tết tặng hộ nghèo xã Đông Thành
baophutho.vn Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 9/2, tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) chi nhánh Việt Trì đã tổ chức thăm hỏi, trao quà...
baophutho.vn Chiều 9/2, Công ty cổ phần Licogi 14 phối hợp với phường Nông Trang tổ chức chương trình trao quà Tết tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn...
baophutho.vn Ngày 9/2, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Tân Hòa tổ chức Lễ chúc thọ - mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn phường năm 2026.