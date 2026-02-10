Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn

Nằm trong chuỗi hoạt động mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Xưởng sửa chữa xe tăng X32, trực thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Binh chủng Tăng thiết giáp đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình cán bộ với tổng số tiền hơn 40 triệu đồng. Đồng thời, Xưởng sửa chữa xe tăng X32 đã trao tặng 5 suất quà (mỗi suất trị giá hơn 1 triệu đồng) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 7, xã Tam Dương - địa phương kết nghĩa với đơn vị.

Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Xưởng đối với Nhân dân địa phương, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp bà con đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thêm đầm ấm, vui tươi.

Lãnh đạo Xưởng sửa chữa xe tăng X32 thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tám.

Lãnh đạo Xưởng sửa chữa xe tăng X32 thăm hỏi, tặng quà Tết cho một số hộ có hoàn cảnh khó khăn của thôn 7, xã Tam Dương.

Bên cạnh đó, nhằm tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Xưởng sửa chữa xe tăng X32 hiện đang nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tám, trú tại thôn 1, xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng, với mức phụng dưỡng 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Định kỳ vào các dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và Tết Nguyên đán hằng năm, đơn vị đều tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tiền phụng dưỡng tới Mẹ.

Thuý Hường