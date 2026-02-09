Licogi 14 trao quà Tết tặng người nghèo tại phường Nông Trang

{title}
{publish}
{head}
Chiều 9/2, Công ty cổ phần Licogi 14 phối hợp với phường Nông Trang tổ chức chương trình trao quà Tết tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo phường Nông Trang và Công ty cổ phần Licogi 14 trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Tại chương trình, lãnh đạo Công ty cổ phần Licogi 14 và lãnh đạo địa phương đã trao 31 suất quà với tổng giá trị 31 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động thiện nguyện thường niên được Licogi 14 duy trì đều đặn mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Những món quà chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động công ty dành cho cộng đồng. Qua đó, giúp bà con có thêm điều kiện để chuẩn bị Tết cổ truyền đủ đầy hơn.
Việc duy trì các hoạt động an sinh xã hội không chỉ khẳng định trách nhiệm của doanh nghiệp đối với địa phương, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, để không ai bị bỏ lại phía sau.
Minh Hải – Hồng Quân
baophutho.vn Giữa nhịp sản xuất hối hả cuối năm, Xuân Bính Ngọ 2026 đến sớm với hàng vạn công nhân lao động (CNLĐ) trong khu công nghiệp (KCN) khu vực Vĩnh...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/2, thời tiết trên cả nước tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, gây rét ở Bắc Bộ và làm gió Đông Bắc mạnh trên...
baophutho.vn Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phối hợp trao quà Tết tặng hộ nghèo xã Đông Thành
baophutho.vn Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 9/2, tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) chi nhánh Việt Trì đã tổ chức thăm hỏi, trao quà...
baophutho.vn Ngày 9/2, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Tân Hòa tổ chức Lễ chúc thọ - mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn phường năm 2026.
baophutho.vn Trong 2 ngày 7 - 8/2, Câu lạc bộ Tình nguyện xanh, Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức chương trình Tình nguyện mùa Đông “Đông ấm 2026 - Hơi...
baophutho.vn Giữa những ngày cuối Đông giá rét, hơi ấm từ sự quan tâm, chăm lo của các đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng dành cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng...