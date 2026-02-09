Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Licogi 14 trao quà Tết tặng người nghèo tại phường Nông Trang

Chiều 9/2, Công ty cổ phần Licogi 14 phối hợp với phường Nông Trang tổ chức chương trình trao quà Tết tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Licogi 14 trao quà Tết tặng người nghèo tại phường Nông Trang

Lãnh đạo phường Nông Trang và Công ty cổ phần Licogi 14 trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, lãnh đạo Công ty cổ phần Licogi 14 và lãnh đạo địa phương đã trao 31 suất quà với tổng giá trị 31 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động thiện nguyện thường niên được Licogi 14 duy trì đều đặn mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Những món quà chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động công ty dành cho cộng đồng. Qua đó, giúp bà con có thêm điều kiện để chuẩn bị Tết cổ truyền đủ đầy hơn.

Việc duy trì các hoạt động an sinh xã hội không chỉ khẳng định trách nhiệm của doanh nghiệp đối với địa phương, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Minh Hải – Hồng Quân


Minh Hải – Hồng Quân

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng phường Nông Trang Tết cho người nghèo Trao quà tỉnh Phú Thọ Gia đình khó khăn Tết đến Xuân về Chương trình Công ty Tết nguyên đán không để ai bị bỏ lại phía sau
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chăm lo Tết cho công nhân lao động

Chăm lo Tết cho công nhân lao động
2026-02-10 07:03:00

baophutho.vn Giữa nhịp sản xuất hối hả cuối năm, Xuân Bính Ngọ 2026 đến sớm với hàng vạn công nhân lao động (CNLĐ) trong khu công nghiệp (KCN) khu vực Vĩnh...

Ấm áp nghĩa tình dưới mái nhà của Mẹ

Ấm áp nghĩa tình dưới mái nhà của Mẹ
2026-02-09 07:25:00

baophutho.vn Giữa những ngày cuối Đông giá rét, hơi ấm từ sự quan tâm, chăm lo của các đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng dành cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long