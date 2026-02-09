Licogi 14 trao quà Tết tặng người nghèo tại phường Nông Trang

Chiều 9/2, Công ty cổ phần Licogi 14 phối hợp với phường Nông Trang tổ chức chương trình trao quà Tết tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo phường Nông Trang và Công ty cổ phần Licogi 14 trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, lãnh đạo Công ty cổ phần Licogi 14 và lãnh đạo địa phương đã trao 31 suất quà với tổng giá trị 31 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động thiện nguyện thường niên được Licogi 14 duy trì đều đặn mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Những món quà chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động công ty dành cho cộng đồng. Qua đó, giúp bà con có thêm điều kiện để chuẩn bị Tết cổ truyền đủ đầy hơn.

Việc duy trì các hoạt động an sinh xã hội không chỉ khẳng định trách nhiệm của doanh nghiệp đối với địa phương, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Minh Hải – Hồng Quân