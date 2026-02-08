Lan tỏa Chương trình “Con nuôi Công an xã”

Những năm gần đây, Chương trình “Con nuôi Công an xã” đã và đang trở thành điểm sáng nhân văn trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại các xã, phường khu vực Hòa Bình. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, chương trình còn đồng hành lâu dài, góp phần chắp cánh ước mơ cho nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, thiếu sự chăm sóc của gia đình.

Điểm tựa cho những hoàn cảnh đặc biệt

Nhằm phát huy truyền thống tương thân tương ái và tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình “Con nuôi Công an xã” (được triển khai từ tháng 3/2024), Công an xã Cao Phong tiếp nhận mô hình “Con nuôi Công an xã”. Hiện, Công an xã nhận đỡ đầu, hỗ trợ, giúp đỡ 2 em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Một là em Bùi Minh Huế, sinh năm 2011, trú tại xóm Quáng Trong, hiện là học sinh lớp 9, Trường THCS xã Đông Phong. Em mồ côi bố mẹ từ nhỏ, hiện sống cùng bác ruột, bác phải đi làm thuê, công việc không ổn định. Thứ hai là em Bùi Thị Ngân, sinh năm 2013, học sinh lớp 7, Trường THCS xã Cao Phong. Em mồ côi mẹ từ nhỏ, hiện sống cùng bố tại xóm Bưng 1, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố em không có việc làm ổn định.

Công an xã Cao Phong duy trì mô hình “Con nuôi Công an xã” đồng hành cùng các học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Tháng 11/2025, Công an xã Thượng Cốc đã nhận đỡ đầu hai cháu Bùi Như Ngọc (sinh năm 2015, xóm Khụ) và Bùi Thị Hạnh (sinh năm 2014, xóm Rậm Cọ) đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cháu Ngọc mồ côi mẹ do căn bệnh ung thư, bố mắc bệnh thần kinh, cuộc sống trông chờ vào sự cưu mang của người thân. Cháu Hạnh sống cùng người bố bệnh tật, sức khỏe yếu, kinh tế gia đình vô cùng thiếu thốn. Theo chương trình, mỗi cháu được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, đồng thời được các cán bộ, chiến sĩ thường xuyên thăm hỏi, hướng dẫn, đồng hành trong học tập và rèn luyện.

Không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, chương trình còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc khi các cán bộ, chiến sĩ trở thành “người cha thứ hai”, “người bạn đồng hành” của các em - lắng nghe, chia sẻ, dạy dỗ để các em hình thành nhân cách tốt, hướng tới cuộc sống tích cực.

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng

Tính đến hết năm 2025, khu vực Hòa Bình có hơn 60 trẻ em được nhận đỡ đầu trong Chương trình “Con nuôi Công an xã”, triển khai tại các xã, phường. Mỗi em được hỗ trợ từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/tháng tùy hoàn cảnh cho đến khi đủ 18 tuổi hoặc hoàn thành chương trình học phổ thông.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, lực lượng công an xã còn thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương để giáo dục, định hướng các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Nhiều em trong chương trình đã có tiến bộ rõ rệt, trên 80% đạt học lực khá, giỏi, không có trường hợp vi phạm pháp luật hay bỏ học giữa chừng.

Để chương trình phát huy hiệu quả lâu dài, nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch duy trì nguồn kinh phí ổn định, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, trường học và chính quyền cơ sở. Đồng thời, việc theo dõi, đánh giá kết quả hỗ trợ từng trường hợp cũng được chú trọng nhằm đảm bảo sự hỗ trợ thiết thực, đúng đối tượng.

Công an xã Thượng Cốc tặng quà động viên cháu Bùi Như Ngọc trú tại xóm Khụ trong Chương trình “Con nuôi Công an xã”.

Trung tá Nguyễn Văn Tiến - Phó Trưởng Công an xã Cao Phong cho biết: “Chương trình “Con nuôi Công an xã” không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với thế hệ tương lai. Qua quá trình đồng hành cùng các cháu, chúng tôi nhận thấy sự thay đổi tích cực về nhận thức, ý chí vươn lên và niềm tin vào cuộc sống”.

Thực tế cho thấy, Chương trình “Con nuôi Công an xã” không chỉ khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an. Sự lan tỏa của chương trình đang tạo nên những câu chuyện đẹp, truyền cảm hứng về trách nhiệm cộng đồng và tinh thần vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của trẻ em.

Từ hiệu quả thực tiễn, Chương trình “Con nuôi công an xã” tại khu vực Hòa Bình đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. Nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã tự nguyện chung tay đóng góp, góp phần nhân rộng mô hình, khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở trong công tác dân vận, an sinh xã hội.

Việc lan tỏa Chương trình “Con nuôi Công an xã” không chỉ giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn mà còn góp phần bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” ngay từ cơ sở.

Đinh Thắng