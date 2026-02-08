Chìa khóa mở cánh cửa phát triển

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, cải cách thủ tục hành chính không còn là nhiệm vụ thuần túy, mà trở thành “đòn bẩy” then chốt nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Từ việc rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đơn giản hóa quy trình, đến đẩy mạnh số hóa dịch vụ công, những đổi mới trong cải cách hành chính đã trực tiếp tác động đến môi trường đầu tư, kinh doanh, cũng như mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đạo Trù.

Xã Đạo Trù có trên 87% dân số là đồng bào dân tộc Sán Dìu, từng được xem là “vùng trũng” trong tiếp cận công nghệ số. Việc thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến không hề dễ dàng, nhất là với người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp xúc với thiết bị thông minh. Thay vì chờ người dân “tự thích nghi”, chính quyền cơ sở đã chủ động thay đổi cách làm. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng, trực tiếp xuống từng thôn để hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu thủ tục, sử dụng dịch vụ công.

Chính sự gần gũi, kiên trì đó đã giúp tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến của xã tăng từ dưới 60% lên 81% chỉ trong vòng 3 tháng sau sáp nhập. Đáng chú ý, mỗi hồ sơ không chỉ được giải quyết nhanh hơn, mà còn được đánh giá công khai bằng mức độ hài lòng của người dân. Cải cách hành chính vì thế không còn là khẩu hiệu hay con số báo cáo, mà được “đo” bằng cảm nhận thực tế của người dân. Bà Nguyễn Thị Lan, người dân xã Đạo Trù chia sẻ: “Từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, việc đi lại, làm thủ tục trở nên thuận tiện, dễ dàng hơn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Yên.

Theo ghi nhận, cải cách hành chính thực sự hiệu quả khi có sự thay đổi tư duy, trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ cơ sở. Tại xã Bình Tuyền, thay vì để người dân “loay hoay” với những văn bản pháp luật dài dòng, khó hiểu, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã xây dựng các bản tin hỏi - đáp ngắn gọn, dễ nhớ về thủ tục đất đai, hộ tịch, tư pháp... phát đều đặn trên hệ thống loa truyền thanh. UBND xã bố trí xe gắn loa phát thanh lưu động, đưa thông tin cải cách hành chính đến tận thôn, xóm, nhất là với những người ít tiếp cận công nghệ số.

Cách làm đó cho thấy tư duy chính quyền không chờ dân hỏi, mà chủ động cung cấp thông tin. Khi người dân hiểu rõ mình cần làm gì, làm như thế nào thì thủ tục hành chính không còn là rào cản, mà trở thành công cụ phục vụ phát triển. Không chỉ hoàn thành đúng chức trách, nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, công chức ở nhiều địa phương trong tỉnh đặt hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân lên hàng đầu. Việc tuyên truyền liên tục, hướng dẫn tận tình, hỗ trợ nhóm yếu thế được xem là trách nhiệm, chứ không phải “việc thêm”.

Theo ông Nguyễn Huy Hùng - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Tuyền, ngoài công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, cán bộ còn trực tiếp hướng dẫn, đồng hành cùng người dân ngay từ khâu đầu, tạo nên sự thông suốt trong giải quyết công việc. Chính từ những đổi mới nhỏ nhưng thiết thực, niềm tin của người dân vào bộ máy chính quyền được củng cố.

Một minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới là việc tổ chức lại đơn vị hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Ngay sau sáp nhập, Đảng ủy phường Vĩnh Yên xác định rõ mục tiêu: Chuyển mạnh từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”, bảo đảm mọi công việc của người dân không bị gián đoạn dù chỉ một ngày. Bộ máy được kiện toàn theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Kết quả, từ khi sáp nhập, có hơn 13.000 hồ sơ hành chính được tiếp nhận và giải quyết, gần 100% đúng và trước hạn, những con số biết nói phản ánh sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới.

Cải cách hành chính ở cơ sở đang từng bước chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, hướng tới xây dựng chính quyền gần dân, vì dân.

Khi chính quyền thực sự vì dân, gần dân, hiểu dân, mọi chủ trương, nghị quyết đều được phát huy. Như chia sẻ của người dân phường Vĩnh Yên, mọi hoạt động của chính quyền địa phương đều hướng tới mục tiêu phục vụ Nhân dân, tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội. Chính sự đồng thuận là nguồn lực quan trọng, góp phần mở ra những cơ hội phát triển mới cho địa phương.

Từ thực tiễn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh cho thấy: Việc cải cách hành chính thực chất, sự thay đổi tư duy phục vụ của đội ngũ cán bộ và niềm tin của Nhân dân chính là chìa khóa mở ra cánh cửa phát triển vững chắc cho vùng Đất Tổ trong tương lai.

Hoàng Thủy