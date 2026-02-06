Thời tiết ngày 6/2: Không khí lạnh tràn xuống, Bắc Bộ mưa rét trong nhiều ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/2, bộ phận không khí lạnh mạnh hiện đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến ở mức 18–21 độ C.

Dự báo, khoảng ngày 7/2, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi và trung du Bắc Bộ, sau đó tăng cường mạnh hơn vào tối và đêm 7/2, lan rộng ra toàn bộ Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3–4.

Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác.

Từ đêm 6/2 đến sáng 9/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi xảy ra dông. Đặc biệt, ở các khu vực núi cao cần đề phòng khả năng xuất hiện băng giá và mưa tuyết do nền nhiệt giảm sâu.

Từ đêm 7/2 đến ngày 9/2, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; từ ngày 8/2, Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 10–13 độ C, vùng núi từ 7–10 độ C, riêng vùng núi cao có nơi xuống dưới 3 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 12–15 độ C.

Tại Hà Nội, từ đêm 6/2 đến đêm 8/2 có mưa, mưa rào. Từ đêm 7/2 đến ngày 9/2, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–12 độ C.

Trên biển, hiện khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo trong 24 giờ tới, gió mạnh và biển động sẽ xảy ra trên nhiều vùng biển. Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động mạnh, sóng cao từ 2 –4 m.

Vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông và phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; sóng cao 1,5–2,5m.

Ngoài ra, tại một số khu vực biển còn có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng khuyến cáo ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, miền Đông có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Theo baotintuc.vn