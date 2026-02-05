Xã hội
Trao 97 suất quà Tết tặng đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 5/2, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm và trao 97 suất quà Tết (mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng, gồm quà và tiền mặt) cho đoàn viên, người lao động khó khăn tại Công ty cổ phần Môi trường Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên và nhân viên y tế hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên công đoàn xuất sắc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Trao 97 suất quà Tết tặng đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao quà tặng đoàn viên, người lao động Công ty cổ phần Môi trường Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Tại các điểm đến thăm, tặng quà, đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu thăm hỏi đời sống, việc làm, chia sẻ khó khăn và động viên đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, lao động, gắn bó với doanh nghiệp, đơn vị y tế.

Trao 97 suất quà Tết tặng đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn

Trao 97 suất quà Tết tặng đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao quà tặng nhân viên y tế hoàn cảnh khó khăn và đoàn viên xuất sắc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chúc đoàn viên, người lao động 2 đơn vị đón năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, đầm ấm. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là dịp Tết đến, Xuân về.

Thúy Hường


