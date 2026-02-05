Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh tặng quà Tết tại xã Sơn Lương

{title}
Chiều 5/2, tại xã Sơn Lương, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã thăm và tặng quà Tết cho 50 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao quà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Sơn Lương.
Theo báo cáo của UBND xã Sơn Lương, tính đến ngày 5/2/2026, xã đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng 1.624 suất quà Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 308 triệu đồng.
Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh khẳng định: Những phần quà được trao tặng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh trong công tác chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các hộ vươn lên trong cuộc sống.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu năm, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo. Trước mắt, địa phương cần đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông để Nhân dân vui Xuân, đón Tết.
Gia Thái - Hoài Vũ
