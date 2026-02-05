Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao quà Tết tại xã Xuân Đài

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 5/2, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, trao quà Tết tặng các hộ nghèo xã Xuân Đài.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao quà Tết tặng các hộ nghèo xã Xuân Đài.

Tại buổi trao quà, đồng chí Bùi Đức Hinh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của bà con Nhân dân, đồng thời chia sẻ những khó khăn mà các hộ nghèo đang gặp phải. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tích cực lao động sản xuất để từng bước ổn định và cải thiện đời sống, tiến tới thoát nghèo bền vững.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu tại buổi trao quà.

Đồng chí đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo cả về vật chất và tinh thần giúp người dân đón Tết ấm no, đủ đầy để không ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trò chuyện, chúc Tết, động viên các hộ nghèo xã Xuân Đài.

58 suất quà Tết bao gồm tiền và hiện vật được trao tận tay các gia đình hoàn cảnh khó khăn không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, tinh thần tương thân tương ái, động viên kịp thời giúp bà con đón Tết vui tươi, đầm ấm. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của tỉnh đối với công tác an sinh xã hội, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Lê Hoàng