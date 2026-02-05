Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng 1.705 suất quà Tết

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngày 5/2, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước; Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có uy tín, học sinh hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Luyến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; đại diện các đơn vị tài trợ.

Các đồng chí: Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao biểu trưng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết tại xã Cao Phong.

Đoàn công tác đã thăm hỏi và trao tặng 1.705 suất quà, với tổng trị giá trên 3,1 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người có uy tín và công nhân lao động hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, tại xã Cao Phong, đoàn đã trao 115 suất quà và 5 căn nhà đại đoàn kết (100 triệu đồng/căn). Tại xã Mường Thàng, đoàn trao 100 suất quà và hỗ trợ gói trang thiết bị dạy học trị giá 500 triệu đồng cho các trường học trên địa bàn xã. Tại các xã thuộc khu vực Lạc Sơn cũ, đoàn đã trao 890 suất quà cho hộ nghèo, người có uy tín, học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại chương trình tặng quà Tết.

Trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cùng đoàn công tác đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Các đồng chí trong đoàn công tác cùng nhà tài trợ trao thiết bị dạy học trường học tại xã Mường Thàng.

Các đồng chí lãnh đạo trong đoàn công tác trò chuyện, chúc Tết các gia đình hoàn cảnh khó khăn xã Mường Thàng.

Các đồng chí: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương trao quà Tết tại xã Cao Phong.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn - Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống Nhân dân, đặc biệt là đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời mong muốn bà con tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo trao quà tại các xã thuộc khu vực Lạc Sơn cũ.

Cùng ngày, Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao 100 suất quà cho công nhân hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Nhà máy xi măng Xuân Sơn tại xã Yên Trị; trao 500 suất quà cho các hộ nghèo và học sinh hoàn cảnh khó khăn tại các xã Yên Thủy, Yên Trị, Lạc Lương.

Các đồng chí trong đoàn công tác tặng quà các hộ chính sách, hộ nghèo các xã: Yên Thủy, Yên Trị và Lạc Lương.

Đoàn công tác tặng quà công nhân hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Nhà máy xi măng Xuân Sơn.

Đây là những phần quà thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước và Đoàn ĐBQH tỉnh với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, góp phần động viên chia sẻ, giúp mọi người đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Hồng Duyên