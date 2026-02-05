Phú Thọ 24h
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trao quà Tết tại phường Tân Hòa

Sáng 5/2, đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết và trao quà cho các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách và người yếu thế trên địa bàn phường Tân Hòa. Cùng đi có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trao quà Tết tặng hộ nghèo phường Tân Hòa.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn khẳng định: Hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách là chủ trương xuyên suốt, thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của tỉnh đối với Nhân dân, thể hiện quan điểm nhân văn của Đảng, Nhà nước không để người dân nào bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, triển khai hiệu quả các chính sách an sinh, để mọi người dân đều đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cùng đoàn công tác và lãnh đạo địa phương đã trao 374 suất quà Tết tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách và người yếu thế trên địa bàn phường, mỗi suất quà gồm tiền và gạo được trích từ nguồn ngân sách tỉnh và sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Những suất quà được trao tận tay cùng lời chúc Tết chân thành của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương có ý nghĩa về cả vật chất và tinh thần, giúp những gia đình hoàn cảnh khó khăn thêm ấm lòng và thêm niềm tin, động lực vươn lên trong năm mới.

