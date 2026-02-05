Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316

Sáng 5/2, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân và đoàn công tác Trung ương đã thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316, Quân khu 2 (xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ).

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch nước Lương Cường duyệt đội nghi thức Sư đoàn 316.

Về phía Quân khu 2 và tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu và tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316.

Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 (Quân khu 2), Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); sức mạnh tổng hợp và khả năng, trình độ chiến đấu được nâng lên. Có nhiều đổi mới, sáng tạo trong huấn luyện, diễn tập; hoàn thành xuất sắc chức năng đội quân công tác, tích cực tham gia giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, nhất là khắc phục hậu quả cơn bão số 9, 10 (năm 2025) tại các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân.

Ghi nhận chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn, ngày 24/12/2025, Sư đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng nhân dân lần thứ hai.

Các đại biểu dự chương trình.

Nhấn mạnh bối cảnh mới liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Sư đoàn 316 phát huy truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tham mưu đúng, trúng, kịp thời với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ; thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, xây dựng ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến cho cán bộ, chiến sĩ. “Trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; SSCĐ, hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng” - Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316.

Cùng với đó, Chủ tịch nước lưu ý Sư đoàn 316 chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đáp ứng điều kiện, hình thái tác chiến mới. Nâng cao năng lực chỉ huy, trình độ tham mưu tác chiến của đội ngũ cán bộ các cấp. Tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận “lòng dân” ngày càng vững chắc. Tiếp tục làm tốt công tác dân vận, giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với Nhân dân. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch nước yêu cầu đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình, kịp thời xử trí hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, tổ chức đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn...

Chủ tịch nước Lương Cường tin tưởng rằng, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, lập nhiều chiến công, thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc trao quà Tết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316.

Đại tá Bùi Thế Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316 báo cáo tại chương trình.

Đại tá Bùi Thế Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316 báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả thực hiện công tác quân sự năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Theo đó, năm 2025, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch về công tác SSCĐ; bổ sung đầy đủ các phương án, kịp thời xử trí các tình huống không để bị động, bất ngờ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khắc phục hậu quả cơn bão số 9, số 10 trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai; hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV... được Bộ Quốc phòng, Quân khu, cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân đánh giá cao.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với chỉ huy các đơn vị Sư đoàn 316.

Cùng với đó, đơn vị triển khai thi công các công trình chiến đấu bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Hoàn thành nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật liệu nổ, bàn giao 100ha đất cho địa phương quản lý, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Chấp hành nghiêm biểu tổ chức biên chế; tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng kế hoạch; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện tham gia diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9...

Trong chương trình công tác, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng quà, chúc Tết các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Báo và phát thanh truyền hình Phú Thọ tiếp tục đưa tin.

Đinh Vũ