Xã Tân Sơn triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026

Ngày 4/2, Đảng bộ xã Tân Sơn tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị có đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Năm 2025, trong bối cảnh bộ máy mới vận hành, khối lượng công việc lớn, song với tinh thần đoàn kết, đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Sơn đã nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều kết quả quan trọng. Xã hoàn thành 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; sản xuất nông, lâm nghiệp được chỉ đạo hiệu quả; chất lượng sản phẩm OCOP từng bước được nâng cao. Các doanh nghiệp hoạt động ổn định, tạo việc làm cho trên 2.000 lao động, với tổng doanh thu ước đạt trên 510 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp Tân Phú được phê duyệt mở rộng thêm 17ha, nâng tổng diện tích lên 62ha, tạo động lực phát triển mới cho địa phương. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm, Đảng bộ xã kết nạp 36 đảng viên mới; 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 99% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thừa ủy quyền, đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tân Sơn (cũ).

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của xã, ngày 9/6/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1093 tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tân Sơn (cũ) vì đã dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Tại hội nghị, đồng chí Vi Mạnh Hùng đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tân Sơn cũ, nay là các xã Tân Sơn, Thu Cúc, Lai Đồng, Xuân Đài, Minh Đài và Long Cốc.

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Vi Mạnh Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà địa phương đã đạt được. Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Sơn tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, tập trung xây dựng xã Tân Sơn trở thành trung tâm phát triển của cụm xã; phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng đặc thù gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đẩy nhanh tiến độ mở rộng Cụm công nghiệp Tân Phú nhằm tạo thêm việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, địa phương cần quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, giữ vững quốc phòng - an ninh và chuẩn bị tốt công tác bầu cử theo đúng quy định.

Các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 nhận giấy khen

Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025 đã được khen thưởng.

Tạ Thanh