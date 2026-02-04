Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trao quà Tết cho các hộ gia đình chính sách

Ngày 4/2, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến trao quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Quyết Thắng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Quyết Thắng.

Xã Quyết Thắng được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của ba đơn vị hành chính trước đây gồm các xã Chí Đạo, Định Cư và xã Quyết Thắng cũ, thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ). Sau sáp nhập, địa bàn rộng, dân cư phân tán, kết cấu hạ tầng còn hạn chế, đời sống của một bộ phận Nhân dân vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các xóm đặc biệt khó khăn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các hộ gia đình.

Theo thống kê, đến hết năm 2025, xã Quyết Thắng có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao với tổng số hộ nghèo là 646 hộ, chiếm tỷ lệ 13,47%; hộ cận nghèo là 615 hộ, chiếm tỷ lệ 12,82%; số đối tượng hưởng chính sách người có công trên địa bàn là 152 người và trên 1.300 đối tượng bảo trợ xã hội là người yếu thế cần được quan tâm, chia sẻ.

Đại diện lãnh đạo TAND tỉnh tặng quà cho các hộ gia đình.

Thời gian qua cấp ủy, chính quyền địa phương đã thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt các chương trình, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đã trực tiếp trao 65 suất quà trong tổng số 179 suất quà Tết của tỉnh cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Quyết Thắng. Mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng, gồm tiền mặt và hiện vật, được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh.

Tuy giá trị vật chất không lớn, song các phần quà thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia của tỉnh, góp phần động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống, đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.

Lãnh đạo xã Quyết Thắng trao quà cho các hộ gia đình.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quyết Thắng đã nỗ lực đạt được trong năm 2025, nhất là trong bối cảnh vừa thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, vừa phải khắc phục khó khăn về kinh tế, hạ tầng và tổ chức bộ máy. Đồng chí ghi nhận tinh thần đoàn kết, chủ động của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong lãnh đạo phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững ổn định đời sống Nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu tiên toàn tỉnh đón Tết, Xuân mới sau khi sáp nhập 3 tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Phú Thọ với không gian phát triển mới. Trong bối cảnh đó, tỉnh Phú Thọ đã dành nhiều nguồn lực, trong đó có các suất quà Tết ý nghĩa, nhằm kịp thời quan tâm, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách để mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết an lành.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Quyết Thắng tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững; chú trọng phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với điều kiện thực tế.

Đồng thời, quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế, để mọi người dân đều được đón Tết cổ truyền trong không khí an vui, đầm ấm nghĩa tình.

Mạnh Hùng