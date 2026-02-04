Kiểm tra cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Bính Ngọ

Ngày 4/2, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã tiến hành kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị trường và cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn khu vực Hòa Bình.

Đoàn công tác do đồng chí Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở Công Thương, Phó trưởng đoàn Thường trực Đoàn kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo 389 tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có đại diện các sở, ngành chức năng liên quan.

Đoàn công tác làm việc với UBND phường Hòa Bình.

Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo UBND phường Hòa Bình cho biết đã nghiêm túc triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác bình ổn thị trường và cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ban Chỉ đạo 389 phường chủ động quán triệt, chỉ đạo các lực lượng chức năng bám sát nhiệm vụ, thực hiện nghiêm các kế hoạch, phương án được phê duyệt.

UBND phường ban hành đầy đủ văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng; đồng thời ký kết quy chế phối hợp với Sở Công Thương tỉnh trong công tác quản lý thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trên địa bàn.

Đoàn công tác kiểm tra tại cơ sở sản xuất rượu của hộ kinh doanh Vương Thị Thu Hằng, tại Tổ dân phố Ngọc 1, phường Hòa Bình.

Trong thời gian qua, Đoàn kiểm tra liên ngành của phường Hòa Bình đã tiến hành kiểm tra 22 cơ sở sản xuất, kinh doanh; qua đó xử phạt vi phạm hành chính 4 cơ sở với tổng số tiền trên 16 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Kinh doanh hàng hóa thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không có giấy phép; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng; sử dụng người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm nhưng không mang đầy đủ trang bị bảo hộ lao động theo quy định.

Đoàn công tác kiểm tra tại siêu thị Hoàng Sơn.

Đoàn kiểm tra tại siêu thị Anh Kỳ, phường Hòa Bình là các điểm bán hàng bình ổn giá trên địa bàn.

Trong chương trình làm việc, Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra, thăm và làm việc tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn. Cụ thể, Đoàn đã đến kiểm tra hộ kinh doanh của bà Vương Thị Thu Hằng, tại Tổ dân phố Ngọc 1, phường Hòa Bình, là cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh rượu; kiểm tra Siêu thị Anh Kỳ thuộc Công ty TNHH Anh Phong, tại số nhà 718, đường Cù Chính Lan, tổ 1, phường Hòa Bình; và Siêu thị Hoàng Sơn thuộc Công ty Cổ phần đầu tư Sơn Anh, tại tổ 7, phường Hòa Bình là các điểm bán hàng bình ổn giá trên địa bàn.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đã đánh giá cao sự chủ động của các cơ sở trong việc chuẩn bị hàng hóa để phục vụ Nhân dân trong dịp tết nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn công tác đánh giá cao sự chủ động của các cơ sở trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, niêm yết giá, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, cũng như việc dự trữ hàng hóa thiết yếu, góp phần ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Giám đốc Sở Công Thương Trần Quang Tuấn ghi nhận và biểu dương sự vào cuộc tích cực của Ban Chỉ đạo 389 phường Hòa Bình và các lực lượng chức năng địa phương. Đồng chí đề nghị thời gian tới, phường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời mong muốn các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững trật tự an toàn kinh tế trên địa bàn.

