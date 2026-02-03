Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh chúc Tết, tặng quà người có uy tín tại các xã Long Cốc, Minh Đài

Chiều 3/2, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã thăm, chúc Tết, tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại các xã Long Cốc, Minh Đài. Cùng dự có lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu chúc Tết người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Thời gian qua, người có uy tín ở xã Long Cốc và xã Minh Đài đã phát huy vai trò nòng cốt, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, đi đầu trong chuyển đổi sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình kinh tế, vận động hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nhiều hộ thoát nghèo bền vững.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh thăm, tặng quà, chúc Tết người có uy tín trong đồng bào DTTS xã Long Cốc.

Bên cạnh đó, người có uy tín ở hai xã đã chủ động cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, xóa bỏ hủ tục, mê tín; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; thúc đẩy các phong trào khuyến học, khuyến tài, nâng cao dân trí, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, tạo nền tảng cho phát triển bền vững tại địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh thăm, tặng quà, chúc Tết người có uy tín trong đồng bào DTTS xã Minh Đài.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh thông tin tới các đại biểu và người có uy tín về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Trong đó, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch; kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ; các chương trình mục tiêu về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS được triển khai hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu và ảnh hưởng tích cực của người uy tín trong cộng đồng; khẳng định những cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào DTTS là nhân tố quan trọng tạo sự đồng thuận ở cơ sở, góp phần đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ người có uy tín phát huy tốt hơn nữa vai trò tại địa bàn dân cư; kịp thời thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, tăng cường cung cấp thông tin và hỗ trợ hoạt động thực tiễn cho người có uy tín. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và giữ vững ổn định ở cơ sở.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu đã trao 59 suất quà gồm tiền mặt và hiện vật với tổng trị giá gần 50 triệu đồng tặng người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn hai xã.

Đinh Vũ