Phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 2

Ngày 3/2, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp chuyên đề tháng 2 của UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến vào dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh và các nội dung khác phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận các nội dung.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe phương án phân bổ từ nguồn vượt thu ngân sách cấp tỉnh năm 2025. Theo đó, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước niên độ ngân sách năm 2025 đến ngày 21/1/2026 là 61.775 tỷ đồng/dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 137%; vượt thu số tuyệt đối 16.732,8 tỷ đồng.

Quang cảnh phiên họp.

Tổng số vốn ngân sách Trung ương thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao là 7.477,685 tỷ đồng. Đến 31/1/2026, vốn đã giải ngân là 5.808,936 tỷ đồng, số vốn còn lại chưa giải ngân 1.668,749 tỷ đồng. Trên cơ sở đề xuất của các chủ đầu tư, Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 đến 31/12/2026 đối với 26 dự án, với tổng số vốn 1.635,032 tỷ đồng.

Các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến vào dự thảo Tờ trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giảm còn 2,68% (26.941 hộ); hộ cận nghèo giảm còn 3,14% (31.615 hộ). Theo dự thảo Nghị quyết, dự kiến tổng kinh phí tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là 22.955 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cho ý kiến vào các nội dung tại phiên họp.

Tại phiên họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng báo cáo về việc đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho ý kiến cụ thể đối với từng nội dung. Về phương án phân bổ từ nguồn vượt thu ngân sách cấp tỉnh năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với đề xuất của Sở Tài chính trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, các lĩnh vực trọng tâm, cấp bách, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Đối với nội dung kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương giao cho tỉnh Phú Thọ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát kỹ lưỡng, thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với Tờ trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh, khẳng định đây là nội dung quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và mang tính cấp thiết. Đồng chí giao các sở, ngành chức năng rà soát tổng thể các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh để bảo đảm đồng bộ, hiệu quả; giao các cơ quan chuyên môn thực hiện thẩm định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, sớm hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Lê Hoàng