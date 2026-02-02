Thăm, tặng quà các trụ trì, tăng ni, phật tử nhân dịp Tết Nguyên đán

Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, ngày 2/2, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo làm trưởng đoàn đã tới thăm, chúc mừng, tặng quà trụ trì chùa Bảo Ngạn và chùa Cát Tường phường Thanh Miếu.

Đồng chí Giám đốc sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải tặng quà, chúc Tết tăng ni, phật tử, trụ trì chùa Cát Tường, phường Thanh Miếu.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc mừng năm mới tới chư tôn đức tăng ni, phật tử hai chùa Bảo Ngạn và Cát Tường đón Tết cổ truyền an lành, hạnh phúc; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các tăng ni, phật tử trong việc phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Đồng chí bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các vị trụ trì tiếp tục phát huy vai trò, uy tín và trách nhiệm của mình trong cộng đồng phật giáo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Cũng như nâng cao ý thức công dân, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, tham gia tích cực, trách nhiệm vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thành công tốt đẹp.

Đồng chí Giám đốc sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải tặng quà, chúc Tết tăng ni, phật tử, trụ trì chùa Bảo Ngạn, phường Thanh Miếu.

Thay mặt chư tôn đức tăng ni và phật tử, trụ trì chùa Bảo Ngạn và chùa Cát Tường bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, thăm hỏi và chúc Tết của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục vận động tăng ni, phật tử chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các nhà chùa sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử nâng cao ý thức công dân, tham gia tích cực, trách nhiệm vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh.

Lê Nga - Đặng Khánh