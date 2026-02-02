Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Thăm, tặng quà các trụ trì, tăng ni, phật tử nhân dịp Tết Nguyên đán

Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, ngày 2/2, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo làm trưởng đoàn đã tới thăm, chúc mừng, tặng quà trụ trì chùa Bảo Ngạn và chùa Cát Tường phường Thanh Miếu.

Thăm, tặng quà các trụ trì, tăng ni, phật tử nhân dịp Tết Nguyên đán

Đồng chí Giám đốc sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải tặng quà, chúc Tết tăng ni, phật tử, trụ trì chùa Cát Tường, phường Thanh Miếu.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc mừng năm mới tới chư tôn đức tăng ni, phật tử hai chùa Bảo Ngạn và Cát Tường đón Tết cổ truyền an lành, hạnh phúc; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các tăng ni, phật tử trong việc phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Đồng chí bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các vị trụ trì tiếp tục phát huy vai trò, uy tín và trách nhiệm của mình trong cộng đồng phật giáo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Cũng như nâng cao ý thức công dân, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, tham gia tích cực, trách nhiệm vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thành công tốt đẹp.

Thăm, tặng quà các trụ trì, tăng ni, phật tử nhân dịp Tết Nguyên đán

Đồng chí Giám đốc sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải tặng quà, chúc Tết tăng ni, phật tử, trụ trì chùa Bảo Ngạn, phường Thanh Miếu.

Thay mặt chư tôn đức tăng ni và phật tử, trụ trì chùa Bảo Ngạn và chùa Cát Tường bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, thăm hỏi và chúc Tết của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục vận động tăng ni, phật tử chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các nhà chùa sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử nâng cao ý thức công dân, tham gia tích cực, trách nhiệm vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh.

Lê Nga - Đặng Khánh


Lê Nga - Đặng Khánh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tăng ni Chùa Đại Đoàn kết toàn dân tộc Tặng quà Ban thường vụ tỉnh ủy bầu cử đại biểu Quốc hội Tết nguyên đán Giám đốc sở Tường Chúc mừng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long