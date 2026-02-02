Khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026

Ngày 2/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, Hà Nội đã khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”.

Dự lễ khai mạc có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo các Hội chợ quốc gia; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đại diện cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Ảnh: Báo Lào Cai

Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 diễn ra từ ngày 2-13/2 với quy mô trưng bày trên 100.000m2 trong nhà và hơn 45.000m2 ngoài trời. Không gian hội chợ được thiết kế theo hành trình du xuân xuyên Việt, gồm 8 phân khu chuyên đề, giới thiệu toàn diện các giá trị kinh tế, văn hóa và sáng tạo, phản ánh bức tranh phát triển năng động của đất nước trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh ba kỳ vọng lớn đối với Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất, đó là: Tăng cường kết nối thị trường, tạo cầu nối hiệu quả giữa các địa phương, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, sản xuất - tiêu dùng, qua đó khơi dậy động lực tăng trưởng ngay từ những ngày đầu năm. Lan tỏa giá trị văn hóa và tinh thần Việt Nam, để hội chợ thực sự trở thành điểm hẹn của người dân, doanh nghiệp và các cơ hội hợp tác phát triển bền vững.

Các sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ được trưng bày tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu thưởng thức các làn điệu Hát Xoan tại gian hàng tỉnh Phú Thọ.

Tham gia hội chợ, tỉnh Phú Thọ tổ chức khu gian hàng giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng và thế mạnh như nông sản chế biến, dược liệu, thủ công mỹ nghệ... với hình thức trưng bày đa dạng. Cùng với đó là các chương trình văn hóa, nghệ thuật nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ và kết nối đầu tư.

Trong khuôn khổ chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã thăm gian hàng tỉnh Phú Thọ, thưởng thức các làn điệu Hát Xoan và các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh.

Với quy mô tổ chức lớn, nội dung phong phú và sự tham gia tích cực của nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Phú Thọ, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn xúc tiến thương mại đầu năm, góp phần thúc đẩy sản xuất, kích cầu tiêu dùng và tạo động lực cho phát triển kinh tế bền vững.

Đăng Khoa