Kiểm tra công tác lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2025-2026

Ngày 2/2, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do đồng chí Nguyễn Tùng Phong - Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác kiểm tra tại trạm bơm Diên Hồng, phường Phong Châu.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng một số sở ngành liên quan.

Theo kế hoạch vụ Đông Xuân năm 2025-2026, toàn tỉnh gieo trồng diện tích lúa khoảng 80.800ha (khu vực Phú Thọ 34.540ha; Hoà Bình 16.820ha; Vĩnh Phúc 29.440ha). Trong đó, diện tích phục vụ của các trạm bơm là 39.000ha (chiếm khoảng 48,3%), diện tích phục vụ của các hồ đập là 41.800ha (chiếm khoảng 51,7%).

Kết thúc đợt 1 bắt đầu từ 0 giờ 00’ ngày 16/1/2026 đến 24 giờ 00’ ngày 20/1/2026 (5 ngày), tỉnh Phú Thọ đã lấy được 35.525ha/80.800ha đạt 43,96% kế hoạch. Tính đến ngày 30/1/2026, diện tích có nước ước đạt 54.435ha/80.800ha đạt 67,37% kế hoạch. Theo thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 trong đợt 2 là 7 ngày, từ ngày 29/1 đến ngày 4/2/2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi Nguyễn Tùng Phong kiểm tra thiết bị, máy móc thuộc trạm bơm Diên Hồng.

Để phục vụ công tác gieo cấy đợt 2 vụ Đông Xuân 2025-2026, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, ban hành các văn bản về việc chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn nước và phòng chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026; đồng thời triển khai công tác lấy nước phục vụ gieo cấy.

Tại buổi làm việc, đồng chí Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi Nguyễn Tùng Phong đã ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cùng các đơn vị liên quan trong việc chủ động lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm 2025-2026.

Lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 trong đợt 2 từ ngày 29/1 đến ngày 4/2/2026.

Đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác tiếp tục vận hành tối đa các phương tiện, tranh thủ thời gian có nước để nâng cao hiệu quả lấy nước; bảo đảm vận hành hiệu quả các hồ chứa, tăng cường dự trữ nước tại các đầm, hồ, vùng chiêm trũng phục vụ gieo cấy, tưới dưỡng.

Đồng thời, chủ động đề xuất các phương án xử lý khi mực nước sông xuống thấp, các trạm bơm ven sông không thể vận hành; xây dựng phương án cấp nước trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước, nhằm bảo vệ sản xuất, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cho nông dân. Tỉnh Phú Thọ tăng cường chỉ đạo người dân tập trung lấy nước, gieo cấy theo lịch xả nước 2 đợt của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; phối hợp với ngành Điện lực ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm hoạt động ổn định, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Cùng với đó, Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi Nguyễn Tùng Phong đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi phối hợp với tỉnh Phú Thọ tiếp tục thống kê, rà soát các công trình, trạm bơm lấy nước ven sông bị ảnh hưởng do biến đổi không hoạt động được để trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường có phương án cải tạo, nâng cấp.

Cũng trong chương trình, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đi kiểm tra thực địa tại trạm bơm Diên Hồng, phường Phong Châu; làm việc với Công ty TNHH NN MTV khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ.

Lê Hoàng