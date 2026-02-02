Trao quà Tết cho hộ nghèo và học sinh nghèo xã Minh Đài và Tân Pheo

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 2/2, đồng chí Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Hội khuyến học tỉnh và các doanh nghiệp đã trao 265 suất quà Tết cho hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Minh Đài và Tân Pheo.

Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền và lãnh đạo xã Minh Đài tặng quà Tết cho hộ nghèo.

Hội Khuyến học tỉnh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hai địa phương miền núi còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng; đa số là đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, bộ máy cấp ủy, chính quyền xã Minh Đài và Tân Pheo hoạt động ổn định.

Được sự quan tâm của tỉnh, của xã đời sống vật chất và tinh thần của người dân dần được cải thiện; các em học sinh có điều kiện được học hành. Việc được nhận quà Tết hôm nay là nguồn cổ vũ động viên tinh thần rất lớn để người nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi.

Tại các địa phương, đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới người dân nhân dịp Tết đến, Xuân về, đồng thời mong muốn các em học sinh tiếp tục thi đua học tốt để ngày mai lập nghiệp, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Gia Thái - Hoài Vũ