Trao quà Tết tặng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 31/1, Đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo do đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chúc Tết và trao quà tặng người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) khu vực Hòa Bình.
Đồng chí Nguyễn Hải - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo trao quà cho người có uy tín tại xã Pà Cò.
Đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi và trao tặng 116 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho NCUT tại các xã Pà Cò, Mai Châu, Kim Bôi, Dũng Tiến. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với NCUT.
Đồng chí Nguyễn Hải - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo trao quà cho người có uy tín tại xã Kim Bôi.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hải đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của NCUT và gia đình; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới an khang, đầm ấm tới đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đồng chí ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ NCUT thời gian qua, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải các mâu thuẫn ở cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đồng chí Nguyễn Hải nhấn mạnh: NCUT là lực lượng nòng cốt, có tiếng nói và ảnh hưởng lớn trong cộng đồng, đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phát triển KT-XH, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ NCUT tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, uy tín và kinh nghiệm của mình trong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau cùng phát triển, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Dương Huyền - Đình Cương
