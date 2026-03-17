Hiệp hội Du lịch tỉnh triển khai nhiệm vụ quý II

Ngày 17/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành quý I năm 2026, triển khai nhiệm vụ quý II và thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh triển khai nhiệm vụ quý II/2026.

Trong quý I năm 2026, Hiệp hội đã chủ động cập nhật, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị hội viên thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Trung ương và của tỉnh trong lĩnh vực du lịch.

Công tác xúc tiến, quảng bá tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả; các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội được duy trì thường xuyên.

Bước sang quý II, Hiệp hội xác định tiếp tục tăng cường các giải pháp kích cầu, quảng bá du lịch trên địa bàn. Trọng tâm là phối hợp tổ chức, tuyên truyền các hoạt động trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026; đồng thời đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh nhằm xây dựng các chương trình, tour, tuyến đưa du khách về với Phú Thọ.

Tại hội nghị, Hiệp hội Du lịch tỉnh cũng đã thảo luận, thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đề án nhân sự.

Theo kế hoạch, Đại hội sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 4 năm 2026, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các gian hàng trưng bày, quảng bá du lịch đặc sắc.

Hà Giang


Việt Long