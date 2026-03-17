Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh

Sáng 17/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025-2026 tại Cụm thi số 2 - khu vực Phú Thọ.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.

Tham gia hội thi tại cụm Phú Thọ có 182 giáo viên đến từ các Trường THCS trong khu vực, dự thi ở 3 môn: Ngữ văn, Lịch sử và Vật lí. Các thí sinh sẽ trải qua 2 phần thi gồm: Trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và thực hành một tiết dạy theo kế hoạch giáo dục. Hội thi diễn ra từ ngày 17/3 đến 20/3/2026 tại Trường THCS Thọ Sơn và THCS Tiên Cát.

Hội thi là hoạt động chuyên môn quan trọng, được tổ chức định kỳ nhằm phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong đội ngũ nhà giáo; đồng thời tạo diễn đàn để giáo viên giao lưu, học hỏi, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Thông qua kỳ thi, ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Duy Thành