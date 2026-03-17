Sáng 17/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025-2026 tại Cụm thi số 2 - khu vực Phú Thọ.
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.
Tham gia hội thi tại cụm Phú Thọ có 182 giáo viên đến từ các Trường THCS trong khu vực, dự thi ở 3 môn: Ngữ văn, Lịch sử và Vật lí. Các thí sinh sẽ trải qua 2 phần thi gồm: Trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và thực hành một tiết dạy theo kế hoạch giáo dục. Hội thi diễn ra từ ngày 17/3 đến 20/3/2026 tại Trường THCS Thọ Sơn và THCS Tiên Cát.
Hội thi là hoạt động chuyên môn quan trọng, được tổ chức định kỳ nhằm phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong đội ngũ nhà giáo; đồng thời tạo diễn đàn để giáo viên giao lưu, học hỏi, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.
Thông qua kỳ thi, ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
Duy Thành
baophutho.vn Chiều 17/3, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ...
baophutho.vn Ngày 17/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành quý I năm 2026, triển khai nhiệm vụ quý II và thông qua Kế hoạch tổ chức Đại...
baophutho.vn Chiều 16/3, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp...
baophutho.vn Chiều 16/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Kế hoạch số 628/KH-BCA-BNN&MT ngày...
baophutho.vn Chiều 16/3, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp xã giao bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ...
baophutho.vn Sáng 16/3, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức buổi tọa đàm với Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam. Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết...
baophutho.vn Sáng 16/3, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp...