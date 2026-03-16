Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tiếp Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam

Chiều 16/3, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp xã giao bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam nhân dịp bà đến thăm tỉnh và xúc tiến triển khai sự kiện Thai Connect - “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ 2026” nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm; lãnh đạo Bộ Ngoại giao cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya tại buổi tiếp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khẳng định, chuyến thăm của bà Urawadee Sriphiromya có ý nghĩa đặc biệt nhân dịp 2 nước Việt Nam - Thái Lan đang có những hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thông tin đến bà Đại sứ và đoàn công tác một số nét khái quát về tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ đang tập trung cụ thể hóa nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và các nghị quyết chiến lược của Đảng để phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Trong chiến lược phát triển, Phú Thọ xác định một số đối tác quốc tế để hợp tác, trong đó có Vương quốc Thái Lan.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi tiếp.

Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya phát biểu tại buổi tiếp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số định hướng lớn của tỉnh như: Thu hút phát triển công nghiệp trong các khu công nghiệp tại khu vực Vĩnh Phúc; mở rộng khu công nghiệp sang khu vực Hòa Bình, Phú Thọ; thu hút nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, làm nền tảng thu hút doanh nghiệp đến đầu tư tại Phú Thọ, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thu hút đầu tư nước ngoài và tỉnh Phú Thọ đang xây dựng Đề án chiến lược thu hút doanh nghiệp FDI thế hệ mới.

Lãnh đạo Tập đoàn Central Retail phát biểu tại buổi tiếp.

Lãnh đạo Tập đoàn Prime phát biểu tại buổi tiếp.

Lãnh đạo Tập đoàn Amata phát biểu tại buổi tiếp.

Đối với lĩnh vực dịch vụ, tỉnh Phú Thọ đề nghị Tập đoàn Central Retail đang quản lý chuỗi siêu thị Go! tiếp tục mở rộng đầu tư tại khu vực Hòa Bình. Với tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh quan tâm đến xuất khẩu nông sản hàng hóa và đón nhận nông sản Thái Lan đến Phú Thọ.

Trong xu thế khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ như hiện nay, Phú Thọ đề nghị phía Thái Lan hợp tác đào tạo nhân lực và thu hút dự án đầu tư trong lĩnh vực này.

Đối với lĩnh vực du lịch là thế mạnh của tỉnh, 2 bên không chỉ trao đổi khách du lịch mà kêu gọi các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào du lịch, dịch vụ, đặc biệt là khách sạn, nhà hàng.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tặng biểu tượng Trống đồng Đông Sơn cho Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đề nghị có sự kết nối chặt chẽ hơn nữa giữa tỉnh Phú Thọ và Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam để tăng cường hiệu quả hợp tác, trong đó có cơ chế điều phối dự án, cơ chế trao đổi giữa chính quyền và các doanh nghiệp trong thu hút dự án thứ cấp đầu tư vào Phú Thọ. Đồng chí tin tưởng qua sự kiện Thai Connect - “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ 2026” sẽ thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Phú Thọ.

Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam chúc mừng Việt Nam và tỉnh Phú Thọ tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đánh giá cao vị trí địa chiến lược của tỉnh, Đại sứ Urawadee Sriphiromya cho biết: Tỉnh Phú Thọ là địa phương được Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam lựa chọn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, trong đó có sự kiện Thai Connect - “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ 2026” với chủ đề “Thành phố thông minh là động lực cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững”. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Bà Urawadee Sriphiromya cảm ơn tỉnh đã quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp Thái Lan đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Phú Thọ và cam kết sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.

Với những đề xuất hợp tác của tỉnh, bà Đại sứ cho biết sẽ kết nối doanh nghiệp Thái Lan đến hợp tác đầu tư tại Phú Thọ với những lĩnh vực có thế mạnh; đồng thời tiếp tục các hoạt động hợp tác để cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan dựa trên nền tảng chiến lược 3 kết nối: chuỗi cung ứng, kết nối các địa phương và tăng trưởng bền vững.

Bà Đại sứ tin tưởng sự kiện Thai Connect - “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ 2026” và các hoạt động giao lưu Nhân dân tại tỉnh Phú Thọ sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa 2 quốc gia Thái Lan - Việt Nam trong giai đoạn tới.

Đinh Vũ