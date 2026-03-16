Tăng cường bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản

Chiều 16/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Kế hoạch số 628/KH-BCA-BNN&MT ngày 17/10/2025 về phối hợp tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, xử lý góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản Việt Nam (Kế hoạch 628).

Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, Trịnh Việt Hùng - Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Hội nghị được kết nối đến 148 điểm cầu UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Kế hoạch 628 đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cộng đồng, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản. Sau quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, hệ thống văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương được ban hành đầy đủ, kịp thời; 32/34 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ theo lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Công tác điều tra cơ bản đã được các địa phương tiến hành và xác định được các điểm nóng, đối tượng, khu vực có nguy cơ cao vi phạm, làm cơ sở quan trọng cho hoạt động tuần tra, kiểm tra, xử lý. Các đơn vị, địa phương đã phối hợp rà soát địa bàn, đối tượng trọng điểm về buôn bán, vận chuyển các loài động vật hoang dã, sử dụng hóa chất cấm, xung điện khai thác thủy sản và lợi dụng không gian mạng để mua bán, vận chuyển các loài động vật hoang dã. Các lực lượng chức năng đã lập danh sách sơ bộ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chợ, nhà hàng nghi tiêu thụ động vật hoang dã, các tụ điểm buôn bán chim di cư và khai thác thủy sản trái phép.

Hoạt động tuyên truyền được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng trong bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản. Công tác kiểm tra, tuần tra, truy quét được triển khai thường xuyên, qua đó phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm, thu giữ lượng lớn tang vật, phương tiện vi phạm và thả về tự nhiên nhiều cá thể động vật hoang dã còn sống. Đồng thời, công tác giám sát, đôn đốc, tổ chức các đoàn kiểm tra của Trung ương và địa phương được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ và hiệu quả chung của kế hoạch.

Từ năm 2025 đến nay, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Cục Thủy sản và Kiểm ngư cùng với các lực lượng chức năng tại các địa phương kiểm tra, xử lý 1.784 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Trong đó, khu vực phía Bắc chiếm tỷ lệ 32,45%, khu vực miền Trung chiếm tỷ lệ 39,74%, khu vực phía Nam và Tây Nguyên chiếm tỷ lệ 27,97%.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng yêu cầu: Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức xã hội nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng; đa dạng các hình thức truyền thông để lan tỏa thông điệp “không săn bắt - không tiêu thụ - bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản”.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, tuần tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và liên tỉnh; tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra và xử lý các vụ việc phức tạp, từng bước hình thành các chuyên án đấu tranh với các đường dây buôn bán động vật hoang dã hoạt động có tổ chức. Tăng cường giám sát và xử lý vi phạm trên không gian mạng. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và hành lang pháp lý nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm tính răn đe trong xử lý các hành vi vi phạm...

Tại hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Bộ Công an đã ký kết các văn bản phối hợp trong công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; tuyên truyền, hướng dẫn tăng ni, phật tử thực hành phóng sinh đúng cách, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học giai đoạn 2026 - 2028.

Lê Hoàng