Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Phú Thọ với các doanh nghiệp Thái Lan

Sáng 16/3, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức buổi tọa đàm với Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam. Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam chủ trì tọa đàm.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cùng các đại biểu tại buổi tọa đàm.

Cùng dự có đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan; lãnh đạo các Tập đoàn: Amata VN, Prime Group, Central Retail cùng một số doanh nghiệp FDI Thái Lan đang hoạt động tại tỉnh.

Phát biểu chào mừng bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Chuyến thăm và làm việc của bà Đại sứ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam và tỉnh Phú Thọ đang có bước phát triển mới sau khi hợp nhất tỉnh.

Bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm.

Giới thiệu những tiềm năng, lợi thế của Phú Thọ về vị trí địa lý, nguồn nhân lực, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Lĩnh vực công nghiệp được tỉnh xác định là động lực tăng trưởng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp FDI đối với sự phát triển của tỉnh, trong đó có các doanh nghiệp Thái Lan với 15 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 400 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và sản xuất vật liệu xây dựng, thương mại dịch vụ...

Các đại biểu đoàn Thái Lan tại buổi tọa đàm.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Hợp tác đầu tư giữa hai bên thời gian qua đã tích cực, nhưng vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Do vậy, cần tiếp tục thảo luận các giải pháp để tăng cường thu hút, xúc tiến hợp tác đầu tư trong thời gian tới. Tỉnh Phú Thọ luôn tích cực đi đầu trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính và phát triển hạ tầng công nghiệp đồng bộ. Hiện nay, tỉnh đang ưu tiên thu hút đầu tư các lĩnh vực như thương mại - dịch vụ, du lịch, công nghiệp phụ trợ ngành ô tô, xe máy; nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thông minh gắn với chuỗi cung ứng cho hệ thống siêu thị và các chuỗi bán lẻ tại Việt Nam...

Bên cạnh thế mạnh về phát triển công nghiệp, Phú Thọ có tiềm năng lớn về du lịch và văn hóa; sở hữu nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng, các khu nghỉ dưỡng sinh thái. Đây là những thế mạnh để thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch, giao lưu văn hóa và kết nối Nhân dân giữa các địa phương của Việt Nam và Thái Lan.

Tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ luôn quan tâm đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp Thái Lan nói riêng để không ngừng phát triển, đạt mục tiêu về mở rộng sản xuất, nâng cao doanh thu, phát triển thị trường.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhất trí về mặt chủ trương việc tổ chức sự kiện kết nối Thái Lan tại Phú Thọ và đề nghị 2 bên tiếp tục thảo luận để tổ chức thành công sự kiện trên, mở ra những cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển Phú Thọ nhanh và bền vững.

Gửi lời cảm ơn chân thành tới tỉnh Phú Thọ, trực tiếp là đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đón tiếp và làm việc với đoàn, bà Urawadee Sriphiromya chúc mừng thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vừa diễn ra, trong đó tỉnh Phú Thọ có số lượng cử tri đi bỏ phiếu chiếm tỷ lệ rất cao.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya đánh giá cao truyền thống lịch sử văn hóa cũng như tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực, đặc biệt là tầm nhìn và sự phát triển của tỉnh Phú Thọ. Với những trao đổi, đề nghị của tỉnh, bà đại sứ khẳng định đây là hoạt động hợp tác hoàn toàn khả thi và hiện nay có nhiều doanh nghiệp Thái Lan quan tâm đến môi trường đầu tư của Việt Nam và tỉnh Phú Thọ, đồng thời nghiên cứu để xúc tiến hợp tác đầu tư.

Thông tin về sự kiện Thai Connect - “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ 2026” với chủ đề “Thành phố thông minh là động lực cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững” sắp tới, bà Đại sứ cho biết, một số nội dung sẽ được thảo luận tại diễn đàn về xây dựng thành phố thông minh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường; phát triển năng lượng tái tạo; phát triển y tế. Trong khuôn khổ sự kiện dự kiến sẽ có các hoạt động giao lưu Nhân dân; tổ chức các gian hàng giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp Thái Lan và Việt Nam. Bà Urawadee Sriphiromya mong muốn được đón các đồng chí lãnh đạo cao nhất của tỉnh tới dự phát biểu khai mạc và cử đơn vị đầu mối để phối hợp tổ chức thành công sự kiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng biểu tượng Tháp gốm men chùa Trò - bảo vật quốc gia của tỉnh Phú Thọ cho Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tin tưởng qua chuyến thăm và làm việc của bà Đại sứ lần này, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp của Thái Lan sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Phú Thọ rất hoan nghênh đề xuất của Đại sứ quán Thái Lan về việc phối hợp tổ chức sự kiện Thai Connect - “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ 2026” và cho rằng, đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp và đối tác của hai bên.

Đồng chí nhấn mạnh, UBND tỉnh Phú Thọ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Thái Lan, cùng với Bộ Ngoại giao Việt Nam, các cơ quan liên quan để chuẩn bị và tổ chức thành công sự kiện này.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam - Bà Urawadee Sriphiromya cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau tọa đàm.

Tại tọa đàm, các doanh nghiệp Thái Lan đang đầu tư tại Phú Thọ cảm ơn sự quan tâm của tỉnh hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư, thúc đẩy mở rộng sản xuất, thị trường, đóng góp cho sự phát triển của Phú Thọ.

Đinh Vũ