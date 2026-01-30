Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, mừng Đảng, mừng Xuân

Tối 30/1, tại Quảng trường Hùng Vương, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng duyệt Chương trình nghệ thuật với chủ đề: "Đất Tổ linh thiêng - Khát vọng hùng cường” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ. Tham dự có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Sân khấu hiện đại, ứng dụng công nghệ LED, phù hợp với không gian quảng trường lớn.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương, thời lượng 90 phút, được dàn dựng theo hình thức nghệ thuật tổng hợp: Ca múa nhạc, hoạt cảnh. Sân khấu hiện đại, ứng dụng công nghệ LED, ánh sáng mỹ thuật, hiệu ứng sân khấu phù hợp với không gian quảng trường lớn. Các tiết mục được dàn dựng công phu, giàu tính nghệ thuật, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; khắc họa yêu quê hương, đất nước; ca ngợi Đảng, Bác Hồ; phản ánh sinh động sự đổi thay, phát triển mạnh mẽ của tỉnh Phú Thọ trong thời kỳ hội nhập.

Chương trình được dàn dựng theo hình thức nghệ thuật tổng hợp.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi như NSND Tự Long; các ca sĩ: Trọng Tấn, Dương Hoàng Yến, Thành Lê, Minh Hải, Tiến Hưng... cùng các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Lạc Hồng và các đơn vị nghệ thuật, trường học trên địa bàn tỉnh.

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 1/2/2026 tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh PTV và các nền tảng mạng xã hội của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Một số hình ảnh tại buổi tổng duyệt:

Lê Hoàng