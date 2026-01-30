Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, mừng Đảng, mừng Xuân

{title}
{publish}
{head}
Tối 30/1, tại Quảng trường Hùng Vương, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng duyệt Chương trình nghệ thuật với chủ đề: "Đất Tổ linh thiêng - Khát vọng hùng cường” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ. Tham dự có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.
Sân khấu hiện đại, ứng dụng công nghệ LED, phù hợp với không gian quảng trường lớn.
Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương, thời lượng 90 phút, được dàn dựng theo hình thức nghệ thuật tổng hợp: Ca múa nhạc, hoạt cảnh. Sân khấu hiện đại, ứng dụng công nghệ LED, ánh sáng mỹ thuật, hiệu ứng sân khấu phù hợp với không gian quảng trường lớn. Các tiết mục được dàn dựng công phu, giàu tính nghệ thuật, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; khắc họa yêu quê hương, đất nước; ca ngợi Đảng, Bác Hồ; phản ánh sinh động sự đổi thay, phát triển mạnh mẽ của tỉnh Phú Thọ trong thời kỳ hội nhập.
Chương trình được dàn dựng theo hình thức nghệ thuật tổng hợp.
Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi như NSND Tự Long; các ca sĩ: Trọng Tấn, Dương Hoàng Yến, Thành Lê, Minh Hải, Tiến Hưng... cùng các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Nhà hát Lạc Hồng và các đơn vị nghệ thuật, trường học trên địa bàn tỉnh.
Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 1/2/2026 tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh PTV và các nền tảng mạng xã hội của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ.
Một số hình ảnh tại buổi tổng duyệt:
Lê Hoàng
baophutho.vn Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 31/1, Đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo do đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,...
baophutho.vn Chiều 31/1, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có các...
baophutho.vn Ngày 31/1, tại Sân vận động xóm Xà Lĩnh, UBND xã Pà Cò long trọng tổ chức lễ khai mạc Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông xã Pà Cò năm 2026. Đây là sự...
baophutho.vn Sáng 31/1, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã kiểm tra, đôn đốc việc triển khai...
baophutho.vn Chiều 30/1, tại trụ sở Đảng ủy phường Vạn Xuân (Thái Nguyên) đã diễn ra hội nghị trao đổi công tác giữa 3 tỉnh Bắc Ninh - Thái Nguyên - Phú Thọ.
baophutho.vn Sáng 30/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp,...
baophutho.vn Sáng 30/1, Báo và phát thanh, truyền hình (PTTH) Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị...