Quyết tâm hiện đại hóa hạ tầng số phục vụ chính quyền địa phương hai cấp

Sáng 16/3, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả, tiến độ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Sau khi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; 100% sở, ban, ngành và các xã, phường cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Trên hệ thống theo dõi thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và các nghị quyết liên quan của Chính phủ, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành 14/35 nhiệm vụ, 21 nhiệm vụ còn lại đang tiếp tục triển khai. Tỉnh cũng đã hoàn thành 114/158 nhiệm vụ thực hiện các thông báo kết luận của Trung ương, 44 nhiệm vụ đang được thực hiện.

Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục được tỉnh quan tâm đầu tư. Hiện, toàn tỉnh có 63 tổ chức khoa học và công nghệ; 10 trường đại học, cao đẳng; 20 viện, trung tâm nghiên cứu; 24 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 6 doanh nghiệp công nghệ cao.

Năm 2026, Phú Thọ dự kiến triển khai mới 42 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng.

Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của Phú Thọ đạt 41,10 điểm, xếp thứ 15/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Công tác sở hữu trí tuệ tiếp tục được chú trọng, với gần 110 sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP được hỗ trợ xây dựng, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; riêng năm 2025 có 6 sáng chế và giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo, nắm chắc tình hình triển khai, đặc biệt trong lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính.

Trong xây dựng chính quyền số, tỉnh đã triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản và điều hành, cung cấp gần 30.000 tài khoản cho khoảng 2.500 đơn vị. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính hiện cung cấp 2.116 dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt trên 92%, tỷ lệ khai thác và sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt hơn 95%. Tỉnh cũng đã thí điểm chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhiều trung tâm phục vụ hành chính công.

Cùng với đó, Phú Thọ đã cấp hơn 2,6 triệu tài khoản định danh điện tử, trong đó trên 2,17 triệu tài khoản đã được kích hoạt. Các phong trào như “Bình dân học vụ số”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Gia đình số”, “Chợ số - Nông thôn số”... được triển khai rộng khắp, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc khẳng định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay một số cơ quan, địa phương vẫn còn lúng túng trong quá trình triển khai. Đồng chí đề nghị các sở, ngành tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; thủ trưởng các đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo, nắm chắc tình hình triển khai, đặc biệt trong lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, cần rà soát lại các chỉ tiêu, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị để có điều chỉnh phù hợp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ chủ động, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ; nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung của tỉnh; đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các xã, phường; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại các trung tâm phục vụ hành chính công.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ của một số sở, ngành; đồng thời yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, không để xảy ra tình trạng chậm trễ mà không có lý do chính đáng hoặc không báo cáo kịp thời.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện báo cáo chi tiết về chuyển đổi số, an ninh mạng, và phát triển kinh tế số. Rà soát toàn bộ các nhiệm vụ đã triển khai, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan, đồng thời tiếp tục điều phối, đôn đốc các sở, ngành thực hiện. Phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổng hợp, tham mưu đề xuất chủ trương đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa hạ tầng số phục vụ chính quyền địa phương hai cấp, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ cần tham mưu phương án hợp nhất 3 Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) hiện có và nâng cấp hạ tầng, tích hợp trí tuệ nhân tạo trong quý II/2026; hướng dẫn các sở, ban, ngành lựa chọn một số dữ liệu chuyên ngành cần thiết để cung cấp khi triển khai vận hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, các nhiệm vụ trong năm 2026 phải hoàn thành trước tháng 7/2026. Thủ trưởng các sở, ngành phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện, không giao cho cấp phó và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh về kết quả triển khai.

