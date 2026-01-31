Khai mạc Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông xã Pà Cò năm 2026

Ngày 31/1, tại Sân vận động xóm Xà Lĩnh, UBND xã Pà Cò long trọng tổ chức lễ khai mạc Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông xã Pà Cò năm 2026. Đây là sự kiện văn hóa quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân địa phương và du khách trong, ngoài tỉnh, góp phần tôn vinh, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tặng hoa chúc mừng.

Tới dự và chung vui với Nhân dân xã Pà Cò có đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Hải - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Cùng dự có đồng chí Đặng Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và đông đảo Nhân dân, du khách thập phương.

Lễ hội Gầu Tào nổi bật với nghi thức dựng cây nêu - biểu tượng cây thiêng nối trời với đất.

Xã Pà Cò hiện có dân số trên 11,5 nghìn người, sinh sống tại 18 xóm; trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm khoảng 65%. Trong quan niệm truyền thống của người Mông, mỗi vùng đất đều có chủ, đó là các vị thần núi, thần rừng, thần sông. Người Mông có thế giới quan gần gũi với nhiều dân tộc khác, coi trời tròn, đất vuông; vũ trụ gồm ba tầng, bốn thế giới. Cao nhất là “Giàng” - thế giới của trời, tiếp đến là thế giới tổ tiên và thế giới của các thần linh cai quản muôn loài. Từ nhận thức về vũ trụ và tín ngưỡng tâm linh theo thuyết vạn vật hữu linh, Lễ hội Gầu Tào đã được hình thành và lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Phần hội diễn ra sôi nổi với các điệu múa vòng quanh cây nêu theo nhịp khèn.

Phát biểu tại lễ khai hội, đồng chí Sùng A Chênh - Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu tiên Lễ hội Gầu Tào được tổ chức với quy mô cấp xã sau sáp nhập đơn vị hành chính; đồng thời cũng là năm thứ 10 lễ hội được tổ chức thường niên. Điều này khẳng định sự quan tâm sâu sắc của các cấp, ngành đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông. Lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh của Nhân dân mà còn là dịp để quảng bá lịch sử, văn hóa, tiềm năng du lịch của địa phương đến với du khách, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân đón năm mới 2026.

Tại Lễ hội diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như thi giã bánh giầy.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò khẳng định, những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong xã không ngừng được nâng cao; tình trạng du canh, du cư từng bước được xóa bỏ, các bản làng ổn định, tập trung. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như nuôi gà đen, lợn đen, trồng cam, chè shan tuyết... được triển khai, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng chí Bùi Đức Hinh tặng quà các gia đình chính sách, hộ hoàn cảnh khó khăn xã Pà Cò.

Lễ hội Gầu Tào gồm hai phần chính là phần lễ và phần hội. Phần lễ nổi bật với nghi thức dựng cây nêu - biểu tượng cây thiêng nối trời với đất. Cây nêu được dựng trên bãi đất rộng, bằng phẳng, ngọn cây luôn hướng về phía Đông - hướng sinh và hướng Mặt Trời, thể hiện ước vọng sinh sôi, mùa màng bội thu. Nghi lễ cúng cây nêu được tổ chức trang nghiêm với các lễ vật truyền thống, cầu mong thần linh phù hộ cho bản làng yên vui, mưa thuận gió hòa, cuộc sống no đủ.

Phần hội diễn ra sôi nổi với các điệu múa vòng quanh cây nêu theo nhịp khèn của trai gái, già trẻ bản Mông. Tiếng khèn biểu tượng văn hóa, tâm linh thiêng liêng của người Mông vang lên hòa quyện cùng không khí rộn ràng ngày hội.

Trong khuôn khổ lễ hội, từ ngày 30/1 đến 1/2/2026, còn diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như: Chương trình nghệ thuật chào mừng, múa khèn, thi giã bánh giầy, tham quan gian hàng trưng bày, thi ném pao và các trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc Mông...

Mạnh Hùng