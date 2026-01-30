Trao Huy hiệu Đảng tặng Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương

Sáng 30/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt mùng 3/2 cho Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao Quyết định tặng Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Cương vừa được thăng quân hàm Thiếu tướng và khẳng định: Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận xứng đáng quá trình 30 năm rèn luyện và trưởng thành của đồng chí Nguyễn Đình Cương trong môi trường Quân đội. Dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, khiêm tốn, cầu thị và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Những đóng góp của đồng chí đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận với nhiều Huân, Huy chương cao quý. Đặc biệt, ngày 16/1/2026, đồng chí vinh dự được Chủ tịch nước thăng quân hàm Thiếu tướng.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm và bản lĩnh đã được tôi luyện, Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu trong lối sống và quyết liệt trong chỉ đạo, đóng góp trí tuệ và tinh thần đoàn kết để xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương phát biểu tại buổi lễ.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi công bố Quyết định trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương.

Đồng chí Nguyễn Đình Cương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã ghi nhận quá trình phấn đấu của cá nhân. Đồng chí trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm, tạo điều kiện để đồng chí rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí gửi lời tri ân tới các thế hệ lãnh đạo, đồng chí, đồng đội và gia đình đã luôn đồng hành, chia sẻ trong suốt chặng đường công tác.

Quang cảnh buổi lễ.

Trước trọng trách mới, Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đinh Vũ