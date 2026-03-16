Khối thi đua Cơ quan Ủy ban MTTQ và các cơ quan Đảng tỉnh triển khai công tác thi đua, khen thưởng

Chiều 16/3, Khối thi đua Cơ quan Ủy ban MTTQ và các cơ quan Đảng tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự có đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Năm 2025, các đơn vị trong khối thi đua đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt. Công tác thi đua, khen thưởng gắn với nhiệm vụ chuyên môn; các phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia; nhiều điển hình tiên tiến được biểu dương, nhân rộng.

Trong đó, Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ động định hướng thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn. Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đổi mới nội dung, sản xuất hơn 53.000 tin, bài đăng, phát trên các nền tảng. Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh tích cực tham mưu triển khai nhiệm vụ chính trị; Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống chính trị; Trường Chính trị tỉnh triển khai xây dựng trường chính trị đạt chuẩn...

Đại diện lãnh đạo Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan Đảng tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Năm 2026, khối thi đua tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tại hội nghị, các đơn vị đã bình xét, suy tôn các tập thể tiêu biểu, xuất sắc năm 2025; thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh.

Hội nghị cũng thống nhất suy tôn Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng khối; Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ làm Phó khối thi đua năm 2026, đồng thời ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên