Tân Hòa xây dựng Đảng vững mạnh

Theo đánh giá, xếp loại của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2025, Đảng bộ phường Tân Hòa vinh dự là một trong bốn Đảng bộ xã, phường của khu vực Hòa Bình được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Kết quả này chính là từ sự đồng lòng, đồng thuận, quyết tâm cao của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường với phương châm làm việc trách nhiệm, gần dân, vì dân.

Xây dựng chính quyền gần dân

Ngay sau khi chính quyền mới đi vào hoạt động, một trong những công việc quan trọng đầu tiên mà phường Tân Hòa triển khai đó là tổ chức 3 cuộc họp tại 3 cụm xã, phường theo địa bàn trước sáp nhập với sự tham dự đông đủ của các đồng chí cán bộ phòng, ban, bí thư chi bộ, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các hội đoàn thể khu dân cư. Tại cuộc họp, lãnh đạo phường đã thông tin về chức năng, nhiệm vụ mô hình mới. Lãnh đạo các phòng, ban của Đảng ủy, UBND phường thông tin về chức năng, nhiệm vụ, đầu mối liên hệ công việc theo từng lĩnh vực cụ thể. Cuộc họp như một “lời chào” đầy trách nhiệm của chính quyền phường Tân Hòa mới đến với bà con Nhân dân. Cách làm sáng tạo này đã góp phần quan trọng giúp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn phường nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, không có “khoảng trống chuyển giao”; mọi thủ tục hành chính, các lĩnh vực đời sống xã hội diễn ra liên tục, thông suốt.

Thường trực Đảng ủy phường Tân Hòa trực tiếp khảo sát các mô hình phát triển kinh tế của địa phương.

Đồng chí Bùi Thị Nhâm - Bí thư Đảng ủy phường Tân Hòa cho biết: Cả cán bộ và Nhân dân đều bỡ ngỡ khi bắt đầu triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ngoài một số đồng chí cán bộ trước đây đã công tác tại các xã, phường sáp nhập thành phường Tân Hòa thì cũng có nhiều đồng chí từ địa bàn khác chuyển đến, từ tỉnh chuyển về. Do đó, chúng tôi đặc biệt coi trọng việc đi cơ sở nắm bắt tình hình thực tế để triển khai công việc hiệu quả, sát thực. Đảng ủy phường đã thành lập các đoàn công tác đi khảo sát thực tế để lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp. Tại các cuộc khảo sát, Thường trực Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã nắm bắt tình hình tại các xóm, tổ dân phố, tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh của người dân.

Đảng ủy phường cũng đã tổ chức các cuộc đối thoại, lắng nghe ý kiến Nhân dân để tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Qua đó, đã giải quyết dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng liên quan đến cụm trường Tân Hòa, khu đô thị mới, đường Toàn Sơn - Đà Bắc đoạn đi qua phường Tân Hòa. Những nội dung, kiến nghị khác cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương lắng nghe, chỉ đạo các phòng, ban liên quan giải quyết.

Đồng hành cùng hộ khó thoát nghèo

Trên địa bàn phường Tân Hòa hiện còn 31 hộ nghèo. Phường phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho người dân. Để giúp đỡ các hộ thoát nghèo một cách bền vững, hiệu quả, Đảng ủy phường Tân Hoà đã có cách làm sáng tạo: Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường phụ trách cụ thể từng hộ nghèo.

Lãnh đạo phường Tân Hòa tặng quà hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Trao đổi về mô hình này, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường cho biết: "Mỗi hộ nghèo sẽ có những khó khăn khác nhau. Có hộ cần hỗ trợ cho con em ăn học, có hộ cần hỗ trợ việc làm, có hộ lại cần hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh... Vậy nên, nếu hỗ trợ tràn lan, không sát với thực tế mỗi hộ thì sẽ không hiệu quả. Khi các đồng chí trong cấp ủy trực tiếp phụ trách từng hộ sẽ sát sao tìm hiểu, nắm tình hình cụ thể để có phương án giúp đỡ phù hợp. Sau gần 1 năm triển khai mô hình cho thấy, những khó khăn của các hộ nghèo đã được các đồng chí trong cấp ủy bước đầu tháo gỡ. Chúng tôi quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu trên địa bàn phường không còn hộ nghèo trước năm 2030, các hộ gia đình sẽ thoát nghèo bền vững".

Cùng với đó, phường Tân Hòa đang xây dựng mô hình “Số hóa hộ nghèo” để quản lý, theo dõi việc giúp đỡ các hộ nghèo. Việc cập nhật sát sao, theo dõi chi tiết từng hộ nghèo đã được hỗ trợ những gì, cần tiếp tục hỗ trợ những gì... sẽ giúp việc hỗ trợ đúng, trúng và hiệu quả.

Mô hình cấp ủy đồng hành với hộ khó khăn thoát nghèo đã phát huy vai trò, tiếng nói, sự đóng góp và trách nhiệm của các đồng chí trong cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền thực sự là “của dân, do dân, vì dân”.

Bên cạnh những cách làm sáng tạo và mô hình hay, phường Tân Hòa cũng đã tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ phường đã kịp thời sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn, phân công, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức, viên chức, đảm bảo bộ máy được vận hành hiệu lực, hiệu quả. Công tác chính trị tư tưởng, dân vận, kiểm tra, giám sát, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện nền nếp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng. Nhờ đó, kinh tế - xã hội của phường tiếp tục phát triển ổn định; các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Dương Liễu