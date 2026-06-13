Giữ “lửa” trong sinh hoạt chi bộ chuyên đề

Đổi mới sinh hoạt chi bộ - nhất là sinh hoạt chuyên đề theo hướng đi vào thực chất là giải pháp cốt lõi nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Trọng tâm là khắc phục tính hình thức, chuyển từ độc thoại sang thảo luận, gắn chặt công tác xây dựng Đảng với giải quyết các vấn đề thực tiễn , từ đó khẳng định vai trò của Đảng và năng lực lãnh đạo của cấp ủy, đảng viên.

Tập trung bàn công tác phát triển Đảng

Thực hiện chương trình công tác năm 2026, ngày 10/6, Chi bộ Đầu Lô, Đảng bộ xã Đoan Hùng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Nâng cao trách nhiệm của chi bộ và đảng viên trong việc phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên ở khu dân cư trong giai đoạn hiện nay”, có 42 đảng viên tham dự.

Quán triệt Chỉ thị số 50-CT/TW và Hướng dẫn số 42-HD/BTCTW cùng chỉ đạo của Đảng ủy xã về đổi mới sinh hoạt chi bộ theo hướng thực chất, tại hội nghị, Chi ủy đã trình bày dự thảo chuyên đề, phân tích thực trạng công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú và những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong tình hình mới. Các đảng viên tham gia thảo luận sôi nổi, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tạo nguồn kết nạp đảng viên tại khu dân cư. Trên cơ sở kết quả theo dõi, giúp đỡ và bồi dưỡng quần chúng ưu tú, chi bộ đã thảo luận, thống nhất ban hành nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên và báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xem xét, quyết định kết nạp theo quy định. Đây là kết quả thể hiện quyết tâm của chi bộ trong việc thực hiện hiệu quả công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên tại địa phương. Buổi sinh hoạt chuyên đề diễn ra nghiêm túc, dân chủ, chất lượng, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đảng viên chi bộ Đầu Lô đã tích cực thảo luận, tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của chi bộ và từng đảng viên trong công tác tuyên truyền, phát hiện, giúp đỡ quần chúng ưu tú.

Không chỉ tại Chi bộ Đầu Lô, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên còn được nhiều chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Đoan Hùng quan tâm triển khai với nhiều giải pháp cụ thể. Với kết quả kết nạp đảng viên trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ xã Đoan Hùng được đánh giá là một trong những đơn vị có kết quả tích cực về công tác phát triển đảng viên. Thực tiễn tại Đảng bộ xã Đoan Hùng cho thấy, việc lựa chọn đúng nội dung sinh hoạt chuyên đề đã góp phần giải quyết hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm ở cơ sở. Đây cũng là xu hướng đổi mới đang được nhiều chi, đảng bộ trong tỉnh triển khai.

Từ thực tiễn ở Đoan Hùng cho thấy, xu hướng đổi mới sinh hoạt chuyên đề đang được nhiều chi, đảng bộ trong tỉnh triển khai. Trong đó, nhiều chi, đảng bộ đã xác định rõ mục đích và yêu cầu tạo nguồn để tìm giải pháp cho nhiệm vụ phát triển đảng viên ở cơ sở trong thời gian tới.

Gỡ khó các nhiệm vụ trọng tâm

Tại các chi, đảng bộ - nhất là ở cơ sở, nội dung sinh hoạt chuyên đề đã hướng theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phong phú, chú trọng tính thực chất và hiệu quả. Nội dung sinh hoạt tập trung, không dàn trải và tăng tính cụ thể, gắn với thực tiễn đặt ra tại cơ sở như giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đai phục vụ phát triển hạ tầng và các vấn đề dân sinh khác.

Ngày 3/6/2026, Chi bộ UBND xã Phùng Nguyên đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Phùng Nguyên” do Bí thư Chi bộ Nguyễn Quốc Hùng - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì. Với tinh thần “bàn đúng, bàn trúng”, đại diện phòng Kinh tế đã báo cáo các nội dung liên quan đến chuyên đề. Theo đó, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Tuy nhiên, thực tiễn đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ này vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc.

Trên tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, các đảng viên Chi bộ UBND xã Phùng Nguyên đã tích cực đóng góp ý kiến, tập trung phân tích những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Các đảng viên cũng đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; công khai minh bạch các chế độ, chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; nâng cao chất lượng công tác quản lý đất đai. Kết luận buổi sinh hoạt, Bí thư Chi bộ Nguyễn Quốc Hùng khẳng định nội dung sinh hoạt chuyên đề thiết thực, phù hợp với đặc điểm của chi bộ, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan và giao phòng Kinh tế hoàn thiện báo cáo chuyên đề, đánh giá mục đích, kinh nghiệm, tồn tại, hạn chế và giải pháp trong thời gian tới.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trong thời gian tới, Bí thư Chi bộ Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu các bộ phận và đảng viên tiếp tục tăng cường tuyên truyền về pháp luật, chính sách cho Nhân dân; tăng cường đối thoại với Nhân dân; mỗi một cán bộ, đảng viên trong chi bộ cần phải gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền, vận động người thân, người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng ngày, Chi bộ các cơ quan Đảng của Đảng bộ xã cũng tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đất Tổ, đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn hiện nay, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã thảo luận nhiều nội dung trong quan điểm, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa, con người; yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới, con người mới trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đề xuất những giải pháp để xây dựng văn hóa, con người Đất Tổ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hội nhập, phát triển. Đặc biệt, các ý kiến tập trung làm rõ vai trò của đảng viên trong việc góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh con người Phú Thọ nói chung, con người Phùng Nguyên nói riêng.

Thời gian qua, tại nhiều chi, đảng bộ, sinh hoạt chuyên đề đã lựa chọn được các vấn đề trọng tâm, cấp bách liên quan đến chuyên môn, tư tưởng hoặc xây dựng Đảng để đi sâu thảo luận, tìm giải pháp. Tại tỉnh Phú Thọ, việc đổi mới sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ đang đóng vai trò là “chìa khóa” để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thiết thực khắc phục tình trạng sinh hoạt lệ thường bị dàn trải hoặc mang tính hình thức. Các chi bộ đã tập trung tháo gỡ những “nút thắt” tại địa phương hoặc đơn vị mình, nội dung chuyên đề đã bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới hoặc cải cách hành chính, chuyên môn nghiệp vụ.

Việc đổi mới sinh hoạt chuyên đề còn tạo ra không khí sinh hoạt tích cực, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giúp cán bộ, đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị và tinh thần gương mẫu trong công việc; tạo diễn đàn mở để đảng viên đóng góp sáng kiến, nâng cao ý thức trách nhiệm, từ đó thống nhất nhận thức và hành động theo đúng tinh thần đổi mới sinh hoạt chi bộ mà Chỉ thị số 50-CT/TW và Hướng dẫn số 42-HD/BTCTW của Trung ương đã đề ra.

Minh Tự