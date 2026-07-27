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Tháng Bảy tri ân: Viết tiếp những câu chuyện nghĩa tình

Tháng Bảy về mang theo cái nắng oi ả của ngày hè và cả những khoảng lặng thiêng liêng trong tâm khảm mỗi người dân đất Việt. Không chỉ là những nén tâm hương kính cẩn, “Ân tình tháng” là câu chuyện về sự tiếp nối của lòng biết ơn. Ở đó là những giọt nước mắt nghẹn ngào của người mẹ già, là sự bùi ngùi của những cựu chiến binh thắp nén hương cho đồng đội và cũng là màu áo xanh tình nguyện của thế hệ trẻ hôm nay đang nâng niu, gìn giữ tri ân thế hệ cha ông... Mỗi khoảnh khắc ấy góp thêm một nốt nhạc vào khúc tráng ca bất tận về lòng yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” - những giá trị luôn được gìn giữ và tiếp nối qua bao thế hệ.

Tháng Bảy tri ân: Viết tiếp những câu chuyện nghĩa tìnhĐoàn đại biểu của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình (phường Thống Nhất).

Tháng Bảy tri ân: Viết tiếp những câu chuyện nghĩa tình

Phường Hòa Bình tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang Thịnh Lang.

Tháng Bảy tri ân: Viết tiếp những câu chuyện nghĩa tìnhNhững nén tâm nhang kính cẩn dâng lên các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A, phường Tân Hòa trong những ngày tháng 7 lịch sử.

Tháng Bảy tri ân: Viết tiếp những câu chuyện nghĩa tìnhNgười CCB thắp nén nhang thơm trên phần mộ của các đồng đội tại nghĩa trang quê nhà - phường Tân Hòa.

Tháng Bảy tri ân: Viết tiếp những câu chuyện nghĩa tìnhÔng Nguyễn Văn Thơ, em trai của Liệt sĩ Nguyễn Hông Chu dâng hương tưởng nhớ anh trai và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang phường Tân Hòa.

Tháng Bảy tri ân: Viết tiếp những câu chuyện nghĩa tìnhĐoàn công tác Hội LHPN tỉnh đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chố, tổ 8, phường Tân Hòa.

Tháng Bảy tri ân: Viết tiếp những câu chuyện nghĩa tìnhLãnh đạo tỉnh, đơn vị tài trợ và phường Kỳ Sơn trao hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ chính sách của phường Kỳ Sơn.

Tháng Bảy tri ân: Viết tiếp những câu chuyện nghĩa tìnhĐoàn thanh niên phối hợp với công an xã Yên Phú hỗ trợ gia đình chính sách sửa đường, sơn nhà.

Tháng Bảy tri ân: Viết tiếp những câu chuyện nghĩa tìnhCựu chiến binh phường Kỳ Sơn được ý bác sĩ kiểm tra, chăm sóc sức khoẻ.

Tháng Bảy tri ân: Viết tiếp những câu chuyện nghĩa tìnhCác y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 đo huyết áp cho người cao tuổi, gia đình chính sách tại Trạm y tế phường Kỳ Sơn.

Tháng Bảy tri ân: Viết tiếp những câu chuyện nghĩa tìnhTuổi trẻ xã Đà Bắc thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đà Bắc.

Tháng Bảy tri ân: Viết tiếp những câu chuyện nghĩa tìnhNgọn lửa truyền thống và lòng biết ơn sẽ còn được thắp sáng mãi qua các thế hệ mai sau.

Hồng Duyên


Hồng Duyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng HĐND UBND phường Gia đình chính sách CCB Thống Nhất Kỳ sơn Cựu chiến binh nghĩa trang liệt sĩ
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