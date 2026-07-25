Phát huy vai trò của đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy phường Âu Cơ đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên. Qua đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lan toả thông tin tích cực, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng.

Lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng phường Âu Cơ trao đổi với các đồng chí Chi ủy Chi bộ Tổ dân phố Thanh Xuân.

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Âu Cơ đã có nhiều đổi thay. Diện mạo đô thị được cải thiện, đời sống Nhân dân được nâng lên, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Có được điều đó là nhờ sự vào cuộc tích cực của các chi bộ tổ dân phố và mỗi đảng viên trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân địa phương.

Đảng ủy phường luôn xác định chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nơi trực tiếp đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Vì vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ, vai trò của cấp uỷ và trách nhiệm nêu gương của mỗi đảng viên có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng của Đảng.

Ông Lê Kim Chung - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Thanh Xuân cho biết: Thời gian qua, trên mạng xã hội có xuất hiện những thông tin, quan điểm trái chiều liên quan đến hoạt động của Đảng, Nhà nước. Trước thực tế đó, chi bộ thường xuyên quán triệt đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, tiếp cận thông tin có chọn lọc, không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng hoặc sai sự thật. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, chi bộ dành thời gian phân tích, nhận diện các thủ đoạn phát tán thông tin xấu độc để đảng viên nâng cao cảnh giác và chủ động đấu tranh, phản bác.

Là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố Thanh Xuân hiện có 166 đồng chí, trong đó có 70 đồng chí đảng viên. Theo ông Lê Văn Thanh - Chi ủy viên, Chi hội trưởng, một trong ba khâu đột phá mà Chi hội đang triển khai đó là “Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng để xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Trên cơ sở các Nghị quyết của Chi bộ, các đảng viên cựu chiến binh tổ dân phố Thanh Xuân luôn phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không có hành vi phát tán quan điểm sai trái trên không gian mạng. Cùng với đó, các đảng viên trong chi bộ đã tích cực đăng tải thông tin chính thống, từ các nguồn uy tín lên trang cá nhân của mình để lan tỏa tới nhân dân.

Tại Chi bộ Tổ dân phố Thanh Minh, sau khi sáp nhập Chi bộ khu 1 và Chi bộ khu 5, cấp uỷ đã chủ động nắm bắt tâm tư của người dân trước việc thay đổi tên gọi tổ dân phố. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, các đảng viên đã giúp Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Các đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, tích cực “phủ xanh” thông tin tích cực.

Song song với đó, Chi bộ Thanh Minh luôn quán triệt đảng viên không chia sẻ thông tin từ các trang có nội dung xuyên tạc, phản động; tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái trên không gian mạng.

Ông Hà Duy Thủy - Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Thanh Minh cho biết: “Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, việc lựa chọn, kiểm chứng thông tin khi tiếp nhận và chia sẻ rất quan trọng. Chi bộ chú trọng đến công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, để mọi người nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng. Đặc biệt, các đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong việc lan tỏa thông tin tích cực, “phủ xanh” thông tin tích cực trên không gian mạng.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường, Đảng ủy luôn xác định là công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Ban Công tác 35 của phường được duy trì hoạt động hiệu quả với sự tham gia của Ban Xây dựng Đảng, Công an phường, Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Đảng uỷ phường xác định rõ vai trò của đảng viên trên 3 phương diện: Tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lỗi của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong sử dụng mạng xã hội, không để người thân, gia đình bị tác động bởi các thông tin xấu động; đồng thời chủ động tiếp cận, chia sẻ thông tin từ các kênh chính thống của Trung ương, tỉnh và địa phương để định hướng dư luận, góp phần nâng cao “sức đề kháng” trước những thông tin sai trái.

Thời gian tới, Đảng ủy phường Âu Cơ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy vai trò của các chi bộ và đội ngũ đảng viên trong tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Diệu Thu