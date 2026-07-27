Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhiệm kỳ là tập trung phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, yêu cầu tiên quyết là phải kinh qua thực tiễn, có thành tích, kết quả, sản phẩm công tác. Đặc biệt là quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới, được cán bộ và Nhân dân tin tưởng.

Kỳ 1: Đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng

Ngay sau hợp nhất, công tác cán bộ tiếp tục được xác định là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đến sự ổn định và phát triển của đơn vị hành chính mới. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo công tác sắp xếp, bố trí cán bộ bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng. Việc bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị hành chính mới được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm quy trình, chặt chẽ, dân chủ, công khai, khách quan; theo hướng tinh gọn, không tăng cấp phó; trên cơ sở đánh giá đúng năng lực, sở trường; đồng thời tiến hành điều động, phân công lại nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ.

Những con số “biết nói”

Đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng là yêu cầu quan trọng đặt ra đối với tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền mới. Bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt.

Trước tiên là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 97 đồng chí. Trong đó, tuổi trẻ (dưới 42 tuổi) 3 đồng chí, đạt 3%; cán bộ nữ 17 đồng chí, đạt 17,5%; cán bộ dân tộc thiểu số 25 đồng chí, đạt 26%. Về trình độ chuyên môn, đại học chiếm 6%; trên đại học chiếm 94%, trong đó, gần 15% có trình độ tiến sĩ. Về trình độ lý luận chính trị, 100% có trình độ cao cấp hoặc cử nhân. 100% đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học. Tỷ lệ cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ chiếm 6,3%.

Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành kiểm tra thực tế triển khai các dự án trên địa bàn xã Mường Hoa.

Cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (thuộc các sở, ban, ngành) có 260 đồng chí. Trong đó, tuổi trẻ (dưới 42 tuổi) chiếm 5%; cán bộ nữ chiếm 17%; cán bộ dân tộc thiểu số chiếm 12%. Về trình độ chuyên môn, đại học chiếm 20%; trên đại học chiếm 80%. 100% có trình độ cao cấp hoặc cử nhân lý luận chính trị và đạt chuẩn về ngoại ngữ, tin học. Cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ chiếm 4,2%.

Về đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã, Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 4.000 đồng chí; tuổi trẻ (dưới 42 tuổi) chiếm 24%; cán bộ nữ chiếm 27%; cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm 28%. Về trình độ chuyên môn, còn 1,5% có trình độ cao đẳng, 64% có trình độ đại học và 34,5% có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Trình độ lý luận chính trị sơ cấp còn chiếm gần 4%, trung cấp 57% và cao cấp, cử nhân chiếm 39%. Tỷ lệ cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ chỉ chiếm 0,5%.

Những con số trên cho thấy đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của tỉnh Phú Thọ đã được sắp xếp, kiện toàn đảm bảo về số lượng; chất lượng không ngừng được nâng lên nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo xã Tân Mai thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tình hình thực tế, tiếp thu kiến nghị của Nhân dân.

Việc bố trí chức danh lãnh đạo, quản lý không phải là người địa phương theo Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” được chú trọng thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo, triển khai cơ bản đồng bộ việc bố trí một số chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã không là người địa phương theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Hiện nay, toàn tỉnh có 140/148 Bí thư Đảng ủy xã, phường không là người địa phương, đạt 94,6%; 135/148 Chủ tịch UBND xã, phường không là người địa phương, đạt 91,2%; 100% Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, phường không là người địa phương.

Nhìn thẳng vào hạn chế trong đội ngũ cán bộ

Bên cạnh kết quả đạt được, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của tỉnh hiện nay. Đó là số lượng cán bộ, công chức phải sắp xếp sau sáp nhập đơn vị hành chính khá lớn, do vậy, một số nơi còn lúng túng, chưa đồng bộ trong việc bố trí, sắp xếp. Số lượng cấp phó các sở, ngành còn đông, vượt so với quy định; một số sở, ngành hiện đang có từ 8 - 12 cấp phó.

Cùng với đó, qua rà soát công tác quy hoạch cán bộ ở từng địa phương cũ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra những điểm hạn chế như: Chưa thực sự đảm bảo chiến lược, thiếu sự liên thông giữa các cấp, ngành trong tỉnh; còn biểu hiện khép kín, cục bộ, dàn trải; chưa quán triệt đầy đủ phương châm “động” và “mở”...

Mặc dù đã có nhiều cải thiện nhưng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ còn chưa đạt so với quy định.

Ở cấp tỉnh, tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 mới chỉ đạt 3% (3/97 đồng chí); không có cán bộ trẻ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tỷ lệ cán bộ trẻ giữ chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại các sở, ban, ngành và tương đương chỉ đạt 5%. Trong khi đó, theo quy định tại Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị là từ 10% trở lên; theo Nghị quyết số 26-NQ/TW là trên 15%.

Tỷ lệ cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ còn thấp là “nút thắt” lớn trong công tác cán bộ hiện nay. Bởi theo quy định, cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ khoa học, công nghệ cần đạt từ 5% trở lên. Tuy nhiên, thực tế tại tỉnh Phú Thọ hiện nay, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh có trình độ khoa học, công nghệ trung bình mới chỉ đạt 2,98% tổng số lãnh đạo, quản lý.

Ở cấp xã, tỷ lệ cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã chỉ đạt 0,5% (20 đồng chí); là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạt 0,33% (5 đồng chí); là lãnh đạo chủ chốt cấp xã chỉ đạt 0,22% (1 đồng chí). Đây là trở ngại rất lớn khi triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Cùng với đó, một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng được đánh giá là có trình độ, bằng cấp cao nhưng chất lượng, hiệu quả công việc chưa tương xứng; chưa có nhiều cán bộ có tư duy, kinh nghiệm hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khả năng làm việc trong môi trường quốc tế ở một số lĩnh vực như đối ngoại, kinh tế...

Nguyên nhân đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thẳng thắn chỉ ra. Đó là việc sáp nhập diễn ra trong thời gian ngắn, khối lượng công việc lớn nên công tác rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ còn lúng túng, chưa kịp thời, cùng với đó là việc cộng cơ học số lượng cán bộ, công chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Do vậy, trước mắt chưa thể cân đối tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia giữ các chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kỹ năng mới, nhất là kỹ năng về công nghệ thông tin, hội nhập quốc tế cho cán bộ chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, trong khi năng lực, trình độ của cán bộ còn chưa đồng đều. Việc cụ thể hóa cơ chế và thực hiện chính sách để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại tỉnh còn chưa cao.

Nhìn thẳng vào những hạn chế này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành hàng loạt các nghị quyết, đề án với những giải pháp cụ thể, thiết thực, quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược tỉnh Phú Thọ đảm bảo về số lượng, nâng cao về chất lượng để góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

(Còn nữa)

Dương Liễu