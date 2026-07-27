Ngời sáng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Mỗi dịp tháng Bảy hằng năm, trong không khí thiêng liêng của cả nước, hàng triệu trái tim người Việt lại hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Bảy mươi chín năm qua, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành sức mạnh nội sinh bền bỉ nâng bước dân tộc. Tri ân không dừng lại ở những vòng hoa tươi hay phút trầm mặc, mà sâu xa hơn, phải chuyển hóa thành hành động cụ thể, thành ý chí tự cường dựng xây quê hương, đất nước ngày càng đàng hoàng, to đẹp.

Là đất cội nguồn, Phú Thọ luôn thấu hiểu và gánh vác sứ mệnh gìn giữ, phát huy đạo lý dân tộc. Nơi đây, mỗi con đường, làng quê đều thắm đượm máu xương của biết bao thế hệ người con Đất Tổ đã hăng hái “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” năm xưa...

Đoàn viên thanh niên xã Lâm Thao hỗ trợ thân nhân liệt sĩ tại điểm lấy mẫu ADN. Ảnh: Phương Thanh

Trong dịp kỷ niệm 27/7 năm nay, cùng với việc chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, Phú Thọ đang tiếp thêm cho các hoạt động tri ân một sức sống mới - sức sống của tinh thần cống hiến và hành động.

Đặc biệt, bước vào năm 2026, tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa” trên quê hương Đất Tổ đang được cụ thể hóa quyết liệt thông qua Chiến dịch 500 ngày đêm. Đây là “mệnh lệnh từ trái tim”, là sự tri ân, là lời hứa của thế hệ hôm nay trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ.

Thi đua trong Chiến dịch 500 ngày đêm chính là cách để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân Phú Thọ chứng minh: Máu xương của bao thế hệ cha anh là tiền đề để chúng ta bứt phá. Những giọt mồ hôi rơi trên các đại công trình hạ tầng, giao thông, khu công nghiệp hôm nay là sự nối tiếp tự hào cho những giọt máu đã hòa vào lòng đất mẹ năm xưa. Tinh thần tiến công cách mạng được tái hiện qua quyết tâm tháo gỡ khó khăn, đưa Phú Thọ trở thành cực phát triển năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc... Thời gian có thể làm mờ vết thương trên thịt da, nhưng ký ức và lòng biết ơn thì mãi vẹn nguyên. Tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”, đạo lý tri ân của Chiến dịch 500 ngày đêm chính là bông hoa tươi thắm nhất, là nén tâm hương kính dâng lên các Anh hùng liệt sĩ trong dịp 27/7 năm nay.

Và, cũng khẳng định một chân lý: Bằng sự đoàn kết và tự cường, Đất Tổ Hùng Vương hôm nay quyết tâm biến truyền thống tri ân thành động lực phát triển, để vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cụ thể hóa quyết tâm và khát vọng của bao lớp người đã cống hiến máu xương cho độc lập, tự do và hòa bình của đất nước hôm nay...

Phú Thọ