Phường Nông Trang: Tạo sự đồng thuận sắp xếp, đổi tên tổ dân phố

Thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp thôn, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, phường Nông Trang đang tích cực triển khai Đề án sắp xếp, đổi tên tổ dân phố trên địa bàn. Với cách làm bài bản, dân chủ, công khai và chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, địa phương đang từng bước tạo được sự thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Các ý kiến đóng góp của người dân góp phần hoàn thiện phương án sắp xếp, đổi tên tổ dân phố.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025, phường Nông Trang được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Nông Trang, phường Minh Phương và xã Thụy Vân trước đây. Hiện toàn phường có 32 khu dân cư với quy mô dân số, số hộ gia đình và điều kiện phát triển không đồng đều.

Qua rà soát cho thấy, một số khu dân cư có quy mô hộ gia đình chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định; trong khi việc duy trì số lượng lớn đầu mối khu dân cư cũng làm gia tăng áp lực quản lý, phát sinh chi phí và chưa thực sự phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị hiện nay.

Từ thực tiễn đó, việc sắp xếp, đổi tên tổ dân phố được xác định là nhiệm vụ cần thiết nhằm tổ chức lại địa bàn dân cư theo hướng tinh gọn, hợp lý, thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước, xây dựng chính quyền số, cập nhật cơ sở dữ liệu dân cư và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đồng thời, đây cũng là giải pháp quan trọng để phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư, từng bước xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Theo dự thảo Đề án, phường Nông Trang sẽ thực hiện sắp xếp 32 khu dân cư hiện có thành 22 tổ dân phố, giảm 10 đầu mối so với trước. Trong đó có 2 tổ dân phố thuộc diện phải sắp xếp theo quy định, 18 tổ dân phố thuộc diện khuyến khích sắp xếp và 12 tổ dân phố giữ nguyên. Sau sắp xếp, toàn bộ 22 tổ dân phố đều bảo đảm đạt từ 100% tiêu chuẩn trở lên về quy mô hộ gia đình theo quy định hiện hành.

Cùng với sắp xếp địa bàn dân cư, địa phương dự kiến đổi tên 22 tổ dân phố nhằm bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống tên gọi, thuận tiện cho công tác quản lý và góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của từng địa phương.

Tên gọi mới được lựa chọn trên cơ sở kế thừa địa danh truyền thống, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng dân cư, nhận được sự đồng tình của cán bộ và Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tám - Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: "Việc sắp xếp, đổi tên tổ dân phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, của tỉnh và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới. Phường xác định quá trình triển khai phải bảo đảm đúng quy định, công khai, dân chủ, đặc biệt là phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua việc lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình. Mục tiêu cuối cùng là tạo sự đồng thuận cao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng hoạt động của các tổ dân phố sau sắp xếp". Để bảo đảm Đề án được triển khai thuận lợi, cấp ủy, chính quyền phường đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát hiện trạng dân cư, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ ở khu dân cư; xây dựng phương án sắp xếp phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn. Đồng thời, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các hội nghị ở khu dân cư, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể và các cuộc họp dân.

Ông Đỗ Ngọc Huynh - Trưởng khu 1B Nông Trang cho biết: “Dự kiến sáp nhập 1A, 1B va 2B, thành tổ dân phố Đinh Tiên Hoàng với tổng số 1.157 hộ, diện tích 31,69 ha. Đến thời điểm này, đa số người dân đều đồng thuận với chủ trương sắp xếp tổ dân phố.

Điều quan trọng là phải tuyên truyền, giải thích rõ để bà con hiểu được lợi ích lâu dài của việc sắp xếp. Cùng với đó, chúng tôi tích cực lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kiến nghị cấp trên xem xét, hoàn thiện phương án phù hợp với thực tế địa phương”.

Bên cạnh những thuận lợi như có đầy đủ cơ sở pháp lý, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quá trình triển khai cũng gặp một số khó khăn nhất định. Một số tên gọi khu dân cư đã gắn bó với người dân trong nhiều năm nên việc thay đổi tên gọi có thể ảnh hưởng đến tâm lý của một bộ phận Nhân dân.

Sau sắp xếp, một số tổ dân phố có quy mô dân số lớn hơn, địa bàn rộng hơn, đòi hỏi đổi mới phương thức quản lý và tổ chức các hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, với việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, những băn khoăn ban đầu của người dân cơ bản đã được giải đáp.

Bà Tạ Thị Ngữ - khu Phú Hậu, Thụy Vân chia sẻ: "Chúng tôi nhận thấy việc sắp xếp, đổi tên tổ dân phố là cần thiết để phù hợp với tình hình mới. Trong quá trình triển khai, chính quyền địa phương đã thông tin đầy đủ, lắng nghe ý kiến của người dân nên bà con rất đồng tình và mong muốn chủ trương sớm được thực hiện".

Đến nay, phường Nông Trang đã hoàn thành xây dựng phương án báo cáo cơ quan chuyên môn; hoàn thiện dự thảo Đề án; báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy phường; xây dựng kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân; in danh sách cử tri đại diện hộ gia đình và phiếu lấy ý kiến; đồng thời triển khai các hội nghị tuyên truyền, quán triệt chủ trương tại cơ sở.

Thời gian tới, địa phương sẽ tổ chức hội nghị với Lãnh đạo khu dân cư để triển khai việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình vào ngày 13 và 14 tháng 6 năm 2026; hoàn thiện Đề án trình Hội đồng nhân dân phường xem xét, quyết định vào ngày 19/6/2026 và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cách làm dân chủ, công khai cùng sự đồng thuận của Nhân dân, việc sắp xếp, đổi tên tổ dân phố trên địa bàn phường Nông Trang được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới.

Anh Thơ