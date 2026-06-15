Hiệu quả mô hình “chính quyền 2 cấp” ở Bình Tuyền

Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Bình Tuyền đã tạo dấu ấn rõ nét trong đổi mới phương thức quản lý, điều hành. Từ một chủ trương lớn của Trung ương, mô hình không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở mà còn mở ra không gian phát triển mới, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mạnh mẽ để địa phương bứt phá, khẳng định vị thế là điểm sáng trong đổi mới tổ chức bộ máy, cải cách hành chính của tỉnh.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Bình Tuyền rà soát sơ bộ quy hoạch tổng thể của địa phương.

Nhìn lại chặng đường từ ngày 1/7/2025 đến nay, Đảng bộ xã Bình Tuyền đã khẳng định hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp khi tạo ra những chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành. Với diện tích tự nhiên hơn 58km2, quy mô dân số gần 30.000 người và là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp trọng điểm như Bá Thiện, Bá Thiện II, Bình Xuyên II và Sơn Lôi nên khối lượng công việc đặt ra cho cấp xã rất lớn. Do đó, ngay sau khi thành lập, Đảng ủy xã tập trung kiện toàn tổ chức, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, phát huy tối đa năng lực từng vị trí công tác. Phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền) được quán triệt sâu rộng đã trở thành “kim chỉ nam” giúp đội ngũ cán bộ, công chức xây dựng phong cách làm việc “làm thật, tiến độ thật, hiệu quả thật”.

Nhờ tư duy quản trị đột phá, Bình Tuyền đã đạt những con số ấn tượng. Trong năm 2025, tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng xấp xỉ 15%. 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù đối mặt với không ít khó khăn, nhất là trong công tác thu hồi đất phục vụ các dự án mở rộng phát triển khu công nghiệp, song kinh tế địa phương vẫn phát triển ổn định. Tổng thu ngân sách xã ước đạt hơn 826 tỷ đồng, vượt 332% dự toán. Trong đó, thu nội địa đóng vai trò chủ lực, khẳng định sự quản lý chặt chẽ nguồn thu và khơi thông hiệu quả các nguồn lực kinh tế trên địa bàn.

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất trong mô hình “chính quyền 2 cấp” tại Bình Tuyền là công cuộc chuyển đổi số toàn diện. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, mọi quy trình từ tiếp nhận hồ sơ, xử lý công việc đến ký số đều được thực hiện trên môi trường điện tử. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 7.000 hồ sơ, trong đó 100% được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Với tổng số hơn 7.300 hồ sơ cần giải quyết, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 96,2%. Việc minh bạch hóa quy trình không chỉ giúp cán bộ công chức xử lý khối lượng lớn công việc một cách khoa học, mà còn nâng cao sự hài lòng của người dân, với mức độ đánh giá đạt gần 98%.

Để đạt được kết quả này, Đảng ủy xã Bình Tuyền xác định bài học cốt lõi là “trọng dân, gần dân”. Việc duy trì các hội nghị giao ban định kỳ giữa Thường trực Đảng ủy với Bí thư chi bộ, Trưởng thôn đã tạo kênh thông tin hai chiều thông suốt, kịp thời nắm bắt và giải quyết những bức xúc, kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, Đảng bộ xã cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức đang đặt ra trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đó là khối lượng công việc ngày càng nhiều và phức tạp, đặc biệt là các vấn đề tồn đọng về đất đai từ giai đoạn trước để lại; hạ tầng kỹ thuật, thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xuống cấp, thiếu đồng bộ; năng lực của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Từ những khó khăn này, xã đã rút ra bài học kinh nghiệm về công tác bố trí, sử dụng cán bộ phải đúng người, đúng việc; đồng thời chú trọng đào tạo kỹ năng số và tư duy quản trị tiên tiến.

Hướng tới giai đoạn 2026 - 2030, Bình Tuyền đặt mục tiêu “kiến tạo” phát triển với tầm nhìn xa hơn. Xã quyết tâm đẩy mạnh mô hình “một người đảm nhiệm nhiều việc”, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với thước đo đánh giá cán bộ. Đặc biệt, việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung “đúng, đủ, sạch, sống” và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là đòn bẩy để nâng cao năng suất lao động. Để hiện thực hóa khát vọng, xã kiến nghị Trung ương sớm hoàn thiện khung pháp lý về phân cấp, phân quyền để tránh tình trạng “phân cấp mà không có hướng dẫn”. Đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh có cơ chế đặc thù, tăng tỷ lệ phân chia ngân sách để Bình Tuyền chủ động nguồn lực đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, số hóa tài liệu và bổ sung biên chế tương xứng với khối lượng công việc của một xã trọng điểm công nghiệp.

Với nền tảng vững chắc, tư duy quản trị hiện đại và quyết tâm chính trị cao, Bình Tuyền hôm nay không chỉ là tên gọi của một đơn vị hành chính, mà đã trở thành điển hình của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Những thành quả bước đầu chính là tiền đề vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Bình Tuyền tự tin trên hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngọc Thắng