Tổ đại biểu số 14 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong

Ngày 15/6, tại xã Đà Bắc, Tổ đại biểu số 14 HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đinh Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiền Phong; Nguyễn Thị Thúy Vân - Ủy viên chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri các xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong trước Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả hoạt động của HĐND tỉnh thời gian qua, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kết quả các kỳ họp đã diễn ra và nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh diễn ra vào ngày 29-30/6/2026. Đồng thời, thông tin kết quả giải quyết một số kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng và quản lý xây dựng trong khu vực quy hoạch Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, cử tri các xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong bày tỏ đồng tình với kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Cụ thể cử tri xã Đà Bắc đề nghị sớm hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường nhánh bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công tuyến đường Đà Bắc - Thanh Sơn; đầu tư hệ thống mương thoát nước, kè chống sạt lở tại khu vực suối Thương; khắc phục hư hỏng hệ thống cấp nước sinh hoạt; xem xét cấp Giấy CNQSDĐ cho các hộ dân có nguồn gốc đất thuộc xã Yên Sơn trước đây; giải quyết dứt điểm những tồn tại liên quan đến bản đồ 672; nâng cấp tuyến đường tỉnh 433 và đầu tư công trình cấp nước sạch phục vụ người dân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình Kỳ họp thứ Ba xem xét, giải quyết.

Cử tri xã Cao Sơn đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng bến cảng tại xóm Lanh và tuyến đường kết nối từ nút giao cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đến bến cảng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng giao thông đường thủy, phát triển du lịch và kinh tế địa phương; sớm nâng cấp, cải tạo tuyến đường tỉnh 433; bổ sung hệ thống ngầm chui dân sinh và các tuyến đường phục vụ sản xuất trên tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; đầu tư nâng cấp các tuyến đường liên thôn phục vụ xây dựng NTM.

Cử tri cũng đề nghị xem xét quy hoạch thêm quỹ đất sản xuất, bàn giao thêm diện tích đất lâm nghiệp cho địa phương phục vụ sản xuất; xây dựng khu xử lý rác thải và công trình cấp nước sạch; điều chỉnh một số tiêu chí xét công nhận thôn văn hóa phù hợp với điều kiện thực tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cử tri các xã nêu những kiến nghị để Tổ đại biểu số 14 tổng hợp, báo cáo Kỳ họp thứ Ba xem xét, chuyển các cơ quan chức năng giải quyết.

Cử tri xã Tiền Phong kiến nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối các xã vùng cao; đẩy nhanh tiến độ dự án đường liên xã Vầy Nưa - Tiền Phong; nâng cấp lưới điện hạ thế, bổ sung các trạm biến áp và đẩy nhanh công tác đo đạc, hoàn thiện bản đồ địa giới hành chính chính quy trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời cho biết Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo tại Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh khóa XX và chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Mạnh Hùng