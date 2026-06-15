Dân vận để thành công

Thay bằng cách ngồi nghe báo cáo và ra quyết định, xa rời thực tế, cơ sở...ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cấp ủy, chính quyền đã chọn cách “về với dân, với cơ sở” để cùng đối thoại, lắng nghe và đồng hành giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Nhiều công việc, dự án, sắp xếp hệ thống chính trị...ở cơ sở nhờ cách làm này đã được lắng nghe, giải quyết kịp thời và thấu đáo, củng cố niềm tin của người dân, cơ sở đối với cấp ủy, chính quyền.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Trung Sơn trực tiếp về khu dân cư, vận động Nhân dân khu Ngọt giải phóng mặt bằng, đồng thuận thực hiện tuyến giao thông nông thôn trên địa bàn.

Những ngày này, người dân khu Bãi Danh, xã Vân Bán tích cực hưởng ứng phong trào hiến đất, chung tay xây dựng đường giao thông nông thôn. Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy về phát triển kinh tế - xã hội, xã Vân Bán đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông kết nối từ đường liên khu Gò Hần - Đá Cổng lên Đập Đá Trắng nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế rừng và du lịch sinh thái của địa phương.

Khu Đập Đá Trắng có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, không khí trong lành, mát mẻ được xã định hướng xây dựng khu du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng sinh thái. Nơi đây hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách gần xa.

Bắt tay vào xây dựng tuyến đường, cấp ủy, chính quyền xã xác định, nếu không có sự đồng thuận của người dân thì việc lớn khó thành. Theo đó cả hệ thống chính trị, từ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đến đảng viên ở khu dân cư cùng đồng hành dân vận, vận động Nhân dân. Hiểu ý nghĩa, vai trò của tuyến đường, người dân khu Bãi Danh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đồng thuận và tích cực hưởng ứng. Đến nay, tất cả các hộ dân thuộc trục đường đã tự nguyện tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, cây cối, hiến đất để tạo mặt bằng thi công. Tuyến đường được thiết kế với mặt đường rộng 5m, hành lang hai bên rộng 2m để trồng cây xanh, lắp đèn chiếu sáng, theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” (Nhà nước đầu tư làm đường, Nhân dân tham gia hiến đất, trồng cây, làm đèn chiếu sáng). Đây là mô hình huy động sức dân hiệu quả, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới và khẳng định thành công của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Khi hoàn thành, tuyến đường liên khu Gò Hần - Đá Cổng sẽ kết nối với tuyến đường liên xã đi trục đường liên vùng - Khu công nghiệp Cẩm Khê và nút giao IC10 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút du khách đến với khu Đập Đá Trắng, đồng thời là cơ hội để người dân trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của địa phương, góp phần tạo ra chuỗi liên kết trong phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Công trình thể hiện niềm tin, sự đồng lòng và khát vọng phát triển của Nhân dân.

Không chờ cấp dưới báo cáo, không “ngồi trên” để nghe thông tin, với cách làm sâu sát, quyết liệt, những ngày trung tuần tháng 6 này, đồng chí Đinh Hải Nam - Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn thường xuyên đến vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đường giao thông nông thôn. Với cách làm “bám dân” và phong cách dân vận gần gũi, dễ hiểu, thuyết phục, đồng chí đã cùng cấp ủy, chính quyền trực tiếp đến gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các hộ dân có đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án đường giao thông nông thôn Khe Ngọt ở khu Ngọt chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng để triển khai công trình. Tại các hộ gia đình, đoàn công tác của Bí thư Đảng ủy xã đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; đồng thời tuyên truyền, giải thích về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án đối với việc hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Người dân khu Tranh Ngô, xã Vân Bán tích cực hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc... để địa phương sớm triển khai tuyến giao thông liên khu, nhằm kết nối giao thương và góp phần phát triển KT-XH của địa phương.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Qua công tác tuyên truyền, vận động, các hộ dân cơ bản đồng thuận, thống nhất với chủ trương thực hiện dự án, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung của cộng đồng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng và bảo đảm tiến độ triển khai công trình theo kế hoạch. Có thể thấy, ngoài hiệu quả từ công tác dân vận, thì hoạt động này còn thể hiện sự quan tâm, sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn xã, được người dân đồng thuận làm theo.

Hai ví dụ trên là minh chứng khẳng định hiệu quả của công tác dân vận từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc này cũng cho thấy, thời gian qua, công tác dân vận luôn được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả thiết thực. Đảng ủy các xã, phường, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Những đổi mới thực chất trong công tác dân vận thời gian qua chính là đổi mới tư duy phục vụ Nhân dân. Do đó, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới công tác dân vận cả về nội dung, phương pháp tuyên truyền; gắn công tác dân vận với thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ngay từ cơ sở.

Quốc Hội