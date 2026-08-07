Nhìn lại một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp - Kỳ 2: Kiến tạo nền hành chính phục vụ

Một năm là khoảng thời gian chưa dài để đánh giá toàn diện hiệu quả mô hình tổ chức chính quyền mới. Tuy nhiên, thực tiễn tại Phú Thọ cho thấy, chính quyền địa phương hai cấp đã từng bước khẳng định tính đúng đắn của chủ trương, tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị địa phương...

Xã Lạc Sơn ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết nhiệm vụ chuyên môn.

Phát huy tính chủ động

Điểm nổi bật của mô hình chính quyền địa phương hai cấp là trao nhiều quyền chủ động hơn cho cấp xã. Tại Lạc Sơn, ngay sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung rà soát, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền. 547/547 nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền, được thực hiện ngay tại địa phương, không có nhiệm vụ nào chưa đủ điều kiện triển khai. Cùng với đó, xã tiếp nhận và thực hiện thêm 5 nhiệm vụ quản lý nhà nước theo cơ chế ủy quyền, góp phần mở rộng thẩm quyền giải quyết công việc của cấp cơ sở.

Việc phân cấp thực chất đã tạo nên sự thay đổi căn bản trong phương thức điều hành của chính quyền địa phương. Những thay đổi đó được người dân ghi nhận. Bà Quách Thị Hòa, người dân xóm Chum, xã Lạc Sơn chia sẻ: “Bây giờ làm giấy tờ thuận tiện hơn nhiều. Cán bộ hướng dẫn rất cụ thể, nhiều thủ tục có thể nộp trực tuyến hoặc được hỗ trợ ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Người dân đỡ mất thời gian đi lại”.

Song hành với phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục là điểm nhấn trong quá trình vận hành mô hình mới. Xã Lạc Sơn đang thực hiện 434 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Trong đó có 219 thủ tục hành chính được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 215 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến một phần. Các thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai, hộ tịch, chứng thực, đăng ký kinh doanh, chính sách an sinh xã hội, thuế... đều được giải quyết theo quy trình thống nhất tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Cùng với việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ, các tổ công nghệ số cộng đồng thường xuyên hỗ trợ người dân sử dụng tài khoản VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Nhờ đó, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng lên. Theo đánh giá của UBND xã, 95% người dân và doanh nghiệp bày tỏ rất hài lòng, 5% hài lòng đối với việc giải quyết thủ tục hành chính. Đây là kết quả phản ánh rõ sự chuyển biến từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ.

Đồng chí Hoàng Đức Chính - Bí thư Đảng ủy xã Lạc Sơn cho biết: “Điều thuận lợi nhất sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp là cấp xã được chủ động hơn trong xử lý công việc. Khi được giao đầy đủ thẩm quyền, cán bộ cũng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được giải quyết ngay tại cơ sở, không để người dân phải đi lại nhiều lần như trước”.

Tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn một số khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ. Sau khi tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ từ cấp huyện, khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ cấp xã tăng lên đáng kể. Trong khi đó, năng lực chuyên môn giữa các địa phương chưa đồng đều; hạ tầng công nghệ thông tin ở một số nơi còn thiếu đồng bộ; việc xử lý các lĩnh vực chuyên sâu như đầu tư, xây dựng, đất đai vẫn cần được tăng cường hướng dẫn.

Từ thực tiễn đó, tỉnh xác định năm 2026 là “Năm nâng cao chất lượng đội ngũ cơ sở”, tập trung chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, sắp xếp đúng người, đúng việc; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu và có cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại cơ sở. Cùng với đó, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu; tăng tốc chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, liên thông dữ liệu và mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Song song với việc hoàn thiện mô hình chính quyền, tỉnh sẽ tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xử lý các dự án chậm tiến độ, khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường...

Khẳng định những kết quả sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới là bước khởi đầu, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra trong quá trình hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và xây dựng nền hành chính hiện đại. Vì vậy, toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa để đưa mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành ngày càng hiệu quả.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và địa phương, đặc biệt là người đứng đầu, phải tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và những giải pháp đồng bộ đang được triển khai, Phú Thọ tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

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Đinh Thắng