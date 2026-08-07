Bước đột phá của Bình Tuyền

Xã Bình Tuyền được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai xã Bá Hiến và Trung Mỹ, có diện tích hơn 58km2, quy mô gần 30.000 dân, Đảng bộ xã hiện có 38 chi bộ trực thuộc với 1.017 đảng viên. Để bộ máy sau sắp xếp vận hành thông suốt, Đảng ủy xã đã quán triệt phương châm “6 rõ” gắn với phong cách làm việc sâu sát, thực chất, đồng thời cụ thể hóa tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Ban Quản lý dự án xã Bình Tuyền phối hợp các đơn vị liên quan đối chiếu bản đồ với thực địa khu vực vướng mắc, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ cho người dân.

Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 835 tỷ đồng, bằng 336% dự toán giao; chi đầu tư phát triển đạt trên 64 tỷ đồng. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng bứt phá mạnh mẽ nhờ lợi thế từ các khu công nghiệp, thu hút thêm hơn 1.200 doanh nghiệp và hộ kinh doanh thành lập mới.

Công tác quy hoạch, phát triển không gian đô thị và thẩm định dự án được chú trọng. Xã đã phối hợp với Sở Xây dựng tham gia ý kiến điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc, đồ án quy hoạch phân khu C3, C4; đồng thời triển khai nghiêm túc việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 11 dự án cùng báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt nhiều công trình trọng điểm về văn hóa, giáo dục, y tế và hạ tầng kỹ thuật.

Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Đến nay, xã đã hoàn thành bồi thường, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 3/4 dự án điện trọng điểm như: Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, Trạm biến áp 500kV và đường dây đấu nối, Xuất tuyến 110kV; cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Trạm biến áp 220kV và đường dây Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện. Đối với dự án Hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ đô, xã đã phê duyệt phương án bồi thường 11,36ha, đồng thời hoàn thành dứt điểm giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Bình Xuyên II (giai đoạn 2) và Nhà ở thuộc khu thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Bá Thiện. Tính chung trong kỳ, xã đã chi trả bồi thường cho 228 hộ với tổng số tiền 60,6 tỷ đồng, bàn giao 12,3ha mặt bằng sạch.

Đồng chí Kim Văn Ngoan Quýnh - Bí thư Đảng ủy xã Bình Tuyền khẳng định: “Thực tiễn sinh động tại Bình Tuyền sau một năm hợp nhất minh chứng rằng, khi ý Đảng hợp lòng dân, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Thành công hôm nay là kết tinh của đoàn kết, kỷ cương và tư duy đổi mới, lấy tốc độ phát triển và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cao nhất”.

Điểm đột phá then chốt của Bình Tuyền còn ghi dấu ấn ở cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt trên 96%. Xã đã xử lý dứt điểm 387 hồ sơ quá hạn theo chiến dịch của tỉnh, ghi nhận tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 97,5%. Công tác xây dựng Đảng gắn liền với chuyển đổi số khi 100% cán bộ, công chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số; ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt trên 99%.

Nghị quyết của Đảng chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi nhận được sự đồng thuận từ cơ sở. Tiêu biểu như thôn Quang Vinh, thu nhập bình quân đầu người đã đạt 90 triệu đồng/người/năm. Đồng chí Nguyễn Đức Khánh - Bí thư Chi bộ thôn Quang Vinh chia sẻ: “Nhờ làm tốt công tác dân vận và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, chi bộ đã triển khai hiệu quả các mô hình văn minh tự quản, duy trì nền nếp phân loại rác tại nguồn, giữ vững an ninh trật tự”.

Khí thế thi đua sôi nổi tại các thôn xóm đã củng cố vững chắc niềm tin của bà con vào bộ máy mới. Anh Dương Văn Trung, người dân thôn Quang Vinh phấn khởi cho biết: “Thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, môi trường sống và an ninh trật tự được cải thiện rõ rệt, giúp người dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền, tích cực chung tay đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Bình Tuyền tập trung triển khai thực hiện 7 nhóm giải pháp trọng tâm: Tăng cường kiểm tra, giám sát; hoàn thiện quy chế vận hành bộ máy tinh gọn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; chuyển đổi số toàn diện và tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng nguồn lực... Với nền tảng vững chắc và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Bình Tuyền đang khẳng định vị thế là một trong những địa phương đi đầu trong đổi mới và phát triển của tỉnh.

Ngọc Thắng