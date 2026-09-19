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Đất quê in dấu chân Người

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần về thăm, làm việc và dành tình cảm sâu nặng cho Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ. Những nơi Bác từng đặt chân đến trở thành những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lưu dấu tình cảm, tư tưởng và lời căn dặn của Người.

Đất quê in dấu chân NgườiKhu di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa, xã Lương Sơn được đầu tư xây dựng quy mô, hoàn thành vào đầu năm 2023.

Đất quê in dấu chân NgườiTại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, cô và trò Trường THPT Trần Phú tìm hiểu những hình ảnh của Bác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh khi về thăm địa phương.

Đất quê in dấu chân Người

Người cao tuổi kể chuyện về Bác Hồ cho các cháu thiếu nhi tại Lạc Trung, xã Vĩnh Tường - nơi có phong trào trồng cây phát triển tốt, vinh dự được Bác Hồ về thăm, động viên vào ngày 25/01/1961.

Đất quê in dấu chân NgườiNgười dân thôn Yên Định, xã Xuân Lãng tìm hiểu những hình ảnh kỷ niệm về Bác khi Người về thăm địa phương.

Đất quê in dấu chân NgườiKhu du lịch Tam Đảo ngày càng phát triển, góp phần hiện thực hóa lời căn dặn của Người khi về thăm công trường xây dựng tái thiết khu nghỉ mát Tam Đảo ngày 19/5/1955.

Đất quê in dấu chân NgườiNông dân Lai Sơn, phường Vĩnh Yên tích cực tăng gia sản xuất, thực hiện lời căn dặn khi về thăm Hợp tác xã Nông nghiệp Lai Sơn ngày 30/3/1958.

Đất quê in dấu chân Người

Các em học sinh tìm hiểu hình ảnh Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong tại Đền Hùng.

Dương Chung


Dương Chung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ Tình cảm truyền thống cách mạng Địa chỉ đỏ Làm việc Tư tưởng Nhân dân Tam đảo Khu du lịch
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