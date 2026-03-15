Cử tri tỉnh Phú Thọ đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,91%

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến 19 giờ ngày 15/3, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Phú Thọ gửi trọn niềm tin qua lá phiếu bầu cử.

Theo số liệu cập nhật mới nhất, toàn tỉnh có 2.751.667 cử tri. Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 2.749.248 cử tri, đạt 99,91%. Có 87/148 xã có 100% cử tri đi bầu cử, đạt 58,78%.

Theo ghi nhận của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Nhân dân trên địa bàn tỉnh bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng vào cuộc bầu cử; đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của các cấp ủy, chính quyền và tổ bầu cử.

Cử tri Phú Thọ phấn khởi tham gia bầu cử.

Cử tri cho rằng kỳ bầu cử lần này được thực hiện chu đáo, dân chủ, đúng quy định và kỳ vọng những người được bầu sẽ là những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và đất nước. Cử tri cũng đánh giá cao ý nghĩa của cuộc bầu cử, coi đây là dịp để thực hiện quyền làm chủ của công dân.

Nhằm tạo điều kiện cho cử tri đi lại thuận lợi đến các khu vực bỏ phiếu, hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh được cải thiện, nhiều tuyến đường đến trung tâm xã, bản được nâng cấp.

Công tác thông tin liên lạc như điện thoại, internet, hệ thống truyền thanh cơ sở được duy trì ổn định, góp phần phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền và tổ chức bầu cử.

Tổ bầu cử số 31 khu Minh Bột, thuộc Đơn vị bầu cử số 5, phường Việt Trì triển khai công tác kiểm phiếu ngay sau khi kết thúc hoạt động bầu cử.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử ổn định. Các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai phương án đảm bảo an ninh, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực bỏ phiếu và những địa bàn trọng điểm.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện nghiêm túc; không phát hiện vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến quá trình tổ chức bầu cử.

Thực hiện quy trình kiểm phiếu tại khu vực bầu cử số 6, khu Thanh Xuân, phường Việt Trì.

Tại cuộc bầu cử lần này, hơn 2,7 triệu cử tri Phú Thọ lựa chọn bầu ra 17 đại biểu Quốc hội khóa XVI từ 29 ứng cử viên, bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh từ 138 ứng cử viên. Cử tri tại 3.705 khu vực bỏ phiếu của 148 phường, xã trên địa bàn cũng sẽ bầu 3.062 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031 từ 5.074 ứng cử viên.

Ngay sau khi kết thúc hoạt động bầu cử, công tác kiểm phiếu được triển khai khẩn trương, chính xác tại các khu vực bầu cử.

Đinh Vũ