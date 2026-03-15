Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại một số xã, phường trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/3, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại một số điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường Thanh Miếu và các xã Hy Cương, Phù Ninh, Vạn Xuân, Đào Xá và Tu Vũ.

Đoàn công tác kiểm tra công tác bầu cử tại xã Đào Xá.

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo một số địa phương của tỉnh.

Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Văn Quang đã trực tiếp khảo sát điều kiện cơ sở vật chất, việc bố trí khu vực bỏ phiếu, khu vực niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên; đồng thời kiểm tra công tác trang trí khánh tiết, hệ thống pano, áp phích tuyên truyền và các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ trong ngày bầu cử.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, các địa phương đã chủ động triển khai nghiêm túc các bước chuẩn bị theo quy định. Khu vực bỏ phiếu được bố trí khoa học, thuận tiện cho cử tri đến tham gia bỏ phiếu; việc niêm yết danh sách cử tri và các tài liệu liên quan được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Công tác tuyên truyền được tăng cường, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của Nhân dân trong ngày bầu cử.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Nhiều cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào công tác chuẩn bị chu đáo của các địa phương, đồng thời kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Cử tri ở các khu dân cư, từ người cao tuổi đến những cử tri trẻ lần đầu tham gia bỏ phiếu đều nghiêm túc thực hiện các bước theo hướng dẫn tại khu vực bỏ phiếu. Việc tổ chức khoa học, thuận tiện cùng với không khí trang trọng, dân chủ đã tạo nên niềm phấn khởi, tin tưởng trong Nhân dân, góp phần thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng của địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Văn Quang nắm bắt tình hình công tác phục vụ bầu cử tại điểm bầu cử phường Thanh Miếu.

Tại các điểm kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Văn Quang ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng thời biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc của các thành viên tổ bầu cử.

Các thành viên tổ bầu cử đã thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu theo đúng quy trình, đảm bảo trật tự, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Đoàn công tác kiểm tra công tác bầu cử tại xã Tu Vũ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị các tổ bầu cử tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Đức Anh