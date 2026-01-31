Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga kiểm tra công tác bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán

Sáng 31/1, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã kiểm tra, đôn đốc việc triển khai nhiệm vụ bình ổn thị trường và cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Siêu thị Co.opmart Vĩnh Phúc (phường Vĩnh Phúc) và Siêu thị Lan Chi Vĩnh Yên (phường Vĩnh Yên). Cùng đi có các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga kiểm tra tình hình cung ứng các mặt hàng thiết yếu tại Siêu thị Co.opmart Vĩnh Phúc.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, đại diện Siêu thị Co.opmart Vĩnh Phúc cho biết, để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong dịp Tết, đơn vị đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, bánh mứt kẹo, đồ uống, bia, rượu và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác. Lượng hàng dự trữ tăng so với ngày thường, bảo đảm nguồn cung dồi dào, liên tục trước, trong và sau Tết.

Song song với đó, siêu thị tăng cường kiểm soát chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là đối với nhóm hàng thực phẩm tươi sống; các sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, niêm yết giá theo quy định. Co.opmart Vĩnh Phúc cũng tích cực tham gia chương trình bình ổn thị trường, cam kết giữ ổn định giá cả, không tăng giá đột biến; đồng thời triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng, tăng cường nhân lực và kéo dài thời gian phục vụ trong cao điểm Tết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu Siêu thị Co.opmart Vĩnh Phúc cam kết giữ ổn định giá, đảm bảo chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại Siêu thị Lan Chi Vĩnh Yên, đại diện doanh nghiệp cho biết, trong năm 2025, đơn vị duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, tập trung cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, siêu thị đã chủ động dự trữ hàng hóa, ưu tiên hàng Việt Nam, hàng có nguồn gốc rõ ràng; thực hiện niêm yết giá công khai, không đầu cơ, không tăng giá bất hợp lý; tăng cường kiểm soát hóa đơn, chứng từ và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga kiểm tra hàng thực phẩm đông lạnh tại Siêu thị Lan Chi Vĩnh Yên.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, các siêu thị đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết; nguồn hàng phong phú, đa dạng chủng loại, đáp ứng cơ bản nhu cầu tiêu dùng của người dân. Công tác niêm yết giá, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và tổ chức bán hàng được thực hiện nghiêm túc; đội ngũ cán bộ, nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm phục vụ tốt trong thời gian cao điểm.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, hàng kém chất lượng, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân. Đồng thời, triển khai quyết liệt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không để hình thành các điểm nóng trên địa bàn.

Đồng chí đề nghị các siêu thị tiếp tục tham gia hiệu quả chương trình bình ổn thị trường do Sở Công Thương triển khai; tổ chức tốt hệ thống phân phối, cam kết giữ ổn định giá cả, chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy theo quy định; hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ưu tiên đưa các sản phẩm OCOP của tỉnh vào hệ thống siêu thị; kịp thời cung ứng hàng hóa khi thị trường biến động, tổ chức các chuyến bán hàng lưu động, đưa hàng về nông thôn, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa.

Thuý Hường