Khai thác đồng bộ các dự án giao thông trọng điểm

Sáng 30/1, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự tại điểm cầu Phú Thọ.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật 3.803km đường bộ cao tốc, bao gồm 3.345km tuyến chính và 458km nút giao, đường dẫn, vượt mục tiêu 3.000km do Chính phủ đề ra. Đặc biệt, tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau đã cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm và các đại biểu dự tại điểm cầu Phú Thọ.

Cùng với hệ thống đường cao tốc, 1.701km đường bộ ven biển đã hoàn thành. Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 khánh thành một số hạng mục chủ yếu và khai trương chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12/2025. Các chủ đầu tư, nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu đưa sân bay vào khai thác thương mại trong tháng 6/2026.

Nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án tại 34 tỉnh, thành phố, với tổng mức đầu tư trên 3,4 triệu tỷ đồng.

Bộ Xây dựng cho biết, các chủ đầu tư và nhà thầu đang tiếp tục tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, khắc phục khó khăn do thời tiết và ảnh hưởng của mưa bão, tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại tại các dự án đã thông xe kỹ thuật, sớm đưa vào khai thác đồng bộ, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và tổ chức thi công.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh phải lấy tiến độ, chất lượng, hiệu quả và an toàn lao động làm tiêu chí hàng đầu; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân gây chậm trễ. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục triển khai thi công “3 ca, 4 kíp”, tranh thủ thời tiết thuận lợi, sớm hoàn thành và đưa các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải vào khai thác đồng bộ, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Lê Minh