Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo công tác bầu cử và các nghị quyết, đề án phát triển kinh tế - xã hội chiến lược

Sáng 30/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và các nghị quyết, đề án phát triển kinh tế - xã hội chiến lược của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, thảo luận và cho ý kiến đối với các tờ trình của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; Tờ trình về việc ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh và Tờ trình về công tác cán bộ.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Tờ trình của Đảng ủy MTTQ tỉnh về dự kiến lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương yêu cầu cơ quan thường trực và đơn vị liên quan rà soát thực chất, không để lọt người thiếu uy tín hoặc có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo mỗi đại biểu được bầu phải thực sự là tấm gương tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, đủ năng lực đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị.

Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Đối với dự thảo Nghị quyết và Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự thảo Nghị quyết và Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2045; dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan soạn thảo phải rà soát kỹ lưỡng quy chế, quy định, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và nhất quán giữa các văn bản từ Trung ương đến địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các nghị quyết, đề án và chương trình hành động của tỉnh phải bám sát tinh thần các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị; có căn cứ khoa học, lộ trình triển khai cụ thể cho từng lĩnh vực để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra. Vì thế, phải tiếp tục rà soát lại toàn bộ các đề án, tính toán kỹ lưỡng nguồn lực thực hiện và dự báo chính xác các yếu tố ảnh hưởng. Mục tiêu là phải thấy được kết quả cụ thể ngay khi triển khai, tránh việc xây dựng kế hoạch, đề án chung chung, thiếu thực tiễn.

Để các nghị quyết, đề án sớm đi vào cuộc sống và có tính khả thi cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung nghiên cứu sâu, đóng góp ý kiến cụ thể bằng văn bản. Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện các văn bản trước khi ban hành.

Quang cảnh phiên họp.

Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe và thống nhất các nội dung liên quan đến Kỳ họp tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026; Cấp kinh phí cho Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ để sửa chữa lớn các hồ đập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũ; Tạm cấp kinh phí (đợt 1) hỗ trợ cho UBND cấp xã thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tỉnh Phú Thọ; Bổ sung kinh phí cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026... và một số nội dung quan trọng khác.

Đinh Vũ